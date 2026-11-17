La Città Metropolitana di Messina e il Comune di Tripi – Abakainon uniscono le forze per mettere in sicurezza la strada provinciale 115, nel tratto di contrada San Giuseppe al chilometro 6+700, interessato da diversi fenomeni franosi verificatisi nel corso delle stagioni invernali. I sindaci Federico Basile e Michele Lemmo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per dare attuazione a un intervento da 397 mila euro, finalizzato a ridurre il rischio geomorfologico e prevenire ulteriori situazioni di dissesto.

Il progetto prevede la bonifica delle scarpate, la realizzazione di opere di contenimento e la canalizzazione delle acque

Il progetto prevede la bonifica delle scarpate, la realizzazione di opere di contenimento e la canalizzazione delle acque, attraverso interventi mirati a contrastare l’instabilità del versante e a salvaguardare la sicurezza della circolazione. Il finanziamento è assicurato dalle risorse previste dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 117/2013. La strada provinciale 115, conosciuta come Tripiciana, rappresenta il principale asse viario del territorio comunale e collega il centro abitato di Tripi – Abakainon alle frazioni di Casale Campogrande e San Cono. La sua percorribilità è essenziale per gli spostamenti dei residenti e per mantenere i collegamenti con il centro collinare, che potrebbero essere compromessi da nuovi fenomeni franosi lungo il tratto interessato.

Per la Città Metropolitana, le attività saranno curate dalla Direzione Viabilità, coordinata dal dirigente Biagio Privitera, che seguirà gli adempimenti relativi al finanziamento, le procedure di gara, l’affidamento e la gestione dei lavori. Il Comune di Tripi – Abakainon metterà invece a disposizione le competenze del proprio Ufficio tecnico: l’architetto Piero Lipari, responsabile della struttura comunale, si occuperà della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della direzione dei lavori. L’accordo avrà una durata di due anni e definisce la collaborazione operativa tra i due Enti per la realizzazione dell’intervento, mettendo a disposizione competenze e professionalità complementari in un’azione condivisa di prevenzione e tutela del territorio.

“La sicurezza della viabilità provinciale – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – richiede un’attenzione costante, soprattutto nei territori in cui il dissesto idrogeologico può mettere a rischio collegamenti fondamentali per le comunità. Con il Comune di Tripi – Abakainon abbiamo condiviso un percorso concreto per affrontare una criticità che interessa direttamente i cittadini. L’intervento consentirà di agire sulla prevenzione, tutelando chi percorre quotidianamente questa strada e contribuendo a garantire la funzionalità di un collegamento essenziale per il territorio”.