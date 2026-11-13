Messina, frana sulla SP 57 di Barrera: strada chiusa al traffico per gli ultimi lavori di messa in sicurezza

Ultime operazioni per mettere definitivamente in sicurezza il tratto della SP 57 di Barrera a Rometta, in provincia di Messina, interessato da una frana. Per consentire il completamento dell’intervento di ricostruzione del corpo stradale, da martedì 17 novembre 2026 sarà interdetta temporaneamente la circolazione veicolare in prossimità del chilometro 0+600. I lavori sono ormai in fase di conclusione, ma resta da eseguire una lavorazione fondamentale per consolidare il rilevato in pietrame realizzato a valle della carreggiata, con l’obiettivo di ricostituire il corpo stradale ceduto.

In particolare, è previsto il getto di conglomerato cementizio necessario ad ancorare la rete di tenuta del rilevato. Un’operazione che richiede l’occupazione dell’intera sede stradale e l’impiego di mezzi e attrezzature specifiche, rendendo incompatibile lo svolgimento delle lavorazioni con il transito dei veicoli. Per tutelare la sicurezza degli automobilisti e degli addetti al cantiere, è stata quindi disposta la chiusura temporanea della SP 57 nel tratto interessato fino all’ultimazione dei lavori.