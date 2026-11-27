Proseguono i lavori di restauro di Forte Gonzaga a Messina, il maestoso monumento cinquecentesco interessato da un intervento finanziato per il recupero di una parte del complesso. Nel pomeriggio di giovedì 26 novembre si è svolto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere, la cui conclusione è prevista per l’estate 2027. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è restituire alla città una prima, significativa porzione della storica fortificazione, rendendola accessibile e destinandola ad attività culturali e visite. Al sopralluogo hanno preso parte l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Caminiti, e l’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, Enzo Caruso, accompagnati dal responsabile unico del procedimento, l’architetto Falcone, dal direttore dei lavori, l’architetto Tosto, e dai rappresentanti dell’impresa esecutrice Pamas Restauri.

Forte Gonzaga, i lavori di restauro e consolidamento

Nel corso della visita, il RUP e il direttore dei lavori hanno illustrato lo stato di avanzamento del cantiere, soffermandosi sugli interventi di consolidamento e restauro già completati e sulle opere attualmente in corso. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima estate. In occasione del sopralluogo, gli assessori hanno inoltre indicato le priorità necessarie a garantire la piena fruibilità degli spazi interessati dal primo stralcio del progetto. L’intento è consentire ai cittadini di tornare a visitare una significativa porzione del monumento, recuperando spazi da destinare anche allo svolgimento di attività culturali.

Il Comune di Messina punta al recupero integrale del monumento

Il primo intervento rappresenta un passaggio del più ampio percorso di recupero della storica fortificazione. L’Amministrazione comunale ha infatti ribadito il proprio impegno a reperire ulteriori risorse finanziarie per completare il restauro di Forte Gonzaga e restituire nella sua interezza alla città uno dei monumenti più significativi del patrimonio storico e architettonico messinese.