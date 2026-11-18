Il risanamento di Messina diventa anche un’occasione di formazione per le nuove generazioni. Sessanta studenti dell’ IIS Verona Trento hanno partecipato a una visita didattico-informativa nel cantiere di Fondo Saccà , dove sono in fase di realizzazione 32 nuovi alloggi attraverso tecnologie innovative , considerate tra le più avanzate a livello europeo. L’iniziativa è stata organizzata dalla Struttura Commissariale per il risanamento , guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani , con gli uffici diretti dal sub commissario Santi Trovato , in collaborazione con l’istituto scolastico messinese. L’obiettivo è stato quello di avvicinare gli studenti alle attività di trasformazione del territorio, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le modalità di gestione di un cantiere complesso e le soluzioni tecnologiche utilizzate nella realizzazione dei nuovi edifici.

Messina, 60 studenti del Verona Trento nel cantiere di Fondo Saccà

Protagonisti della giornata sono stati gli alunni delle classi terza, quarta e quinta del Dipartimento Costruzioni, Ambiente e Territorio del Verona Trento, che hanno potuto approfondire direttamente sul campo le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico. A promuovere e accompagnare la visita sono stati la professoressa Daniela Rigano, tutor dipartimentale di Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme ai docenti Giacomo Molè, Giuseppina Cumbo e Sabrina Rao. All’iniziativa ha partecipato anche l’ingegnere Monica Loteta, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Messina. Per gli studenti si è trattato di un’esperienza formativa che ha permesso di osservare le diverse fasi di lavorazione, conoscere gli aspetti organizzativi del cantiere e approfondire l’applicazione delle nuove tecnologie nel settore delle costruzioni.

Fondo Saccà, dalla bonifica durata oltre tre anni alla costruzione dei 32 alloggi

Ad accogliere gli studenti è stato il sub commissario al risanamento Santi Trovato, che ha illustrato l’importanza delle attività portate avanti dalla Struttura Commissariale per il futuro della città. Particolare attenzione è stata dedicata alla complessa vicenda di Fondo Saccà, dove le operazioni di bonifica del terreno si sono protratte per oltre tre anni a causa della presenza di sostanze inquinanti rinvenute anche in profondità. Un intervento che ha preceduto l’attuale fase di costruzione dei nuovi edifici e che rappresenta uno dei passaggi più impegnativi del percorso di riqualificazione dell’area. La visita ha quindi consentito agli studenti di comprendere non soltanto gli aspetti tecnici della realizzazione degli alloggi, ma anche la complessità degli interventi necessari per recuperare e trasformare un territorio interessato da problematiche ambientali.

Tecnologie innovative e digitalizzazione: la lezione sul campo per i futuri professionisti

Durante l’incontro, gli studenti hanno ascoltato gli interventi del direttore dei lavori, architetto Calogero Baldo, e degli ingegneri Pasquale Grillo di Cosedil e Laura Navarra di Rubner, che hanno illustrato le caratteristiche del progetto e le attività svolte all’interno del cantiere. Un approfondimento particolare è stato riservato all’impiego delle tecnologie innovative e dei sistemi di digitalizzazione, elementi che rendono il cantiere di Fondo Saccà uno degli esempi più significativi a livello nazionale sotto il profilo delle soluzioni applicate. Successivamente, gli studenti sono stati suddivisi in gruppi e, accompagnati dall’architetto Giuseppe Pisciotta e dall’ingegnere Laura Navarra, hanno potuto visitare uno dei due edifici attualmente in costruzione. Nel corso della visita sono state numerose le domande rivolte ai tecnici e le richieste di approfondimento, a testimonianza dell’interesse degli studenti per un’esperienza direttamente collegata al loro percorso di studi. L’iniziativa ha assunto un significato particolare anche per gli alunni che stanno approfondendo a scuola le materie legate all’utilizzo delle nuove tecnologie del legno, potendo osservare concretamente alcune delle applicazioni nel settore edilizio.

Santi Trovato: “i giovani sono i professionisti di domani”

La giornata si inserisce nel percorso di apertura dei cantieri alla città promosso dalla Struttura Commissariale, con l’obiettivo di rendere le attività di risanamento un patrimonio condiviso dalla comunità messinese. Il sub commissario Santi Trovato ha espresso soddisfazione per la partecipazione degli studenti, sottolineando il valore formativo e sociale dell’iniziativa. “La presenza di tanti giovani in cantiere è per noi motivo di grande soddisfazione- ha commentato- loro sono i professionisti di domani ed anche coloro che vivranno in una città che stiamo provando a migliorare quotidianamente”. Un messaggio che evidenzia il legame tra gli interventi di riqualificazione urbana e la formazione delle nuove generazioni, chiamate in futuro a contribuire allo sviluppo e alla trasformazione della città. Anche la professoressa Daniela Rigano ha sottolineato l’importanza della lezione sul campo, ringraziando la Struttura Commissariale per aver offerto agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino una realtà progettuale di particolare rilievo e di osservare come anche nel territorio messinese sia possibile realizzare interventi di grande portata.

Risanamento di Messina, la prossima visita sarà con gli studenti dell’IIS Minutoli

L’esperienza del Verona Trento non resterà isolata. La Struttura Commissariale intende infatti proseguire il percorso di coinvolgimento delle scuole superiori messinesi attraverso ulteriori visite didattiche nei cantieri del risanamento. Il prossimo appuntamento è previsto la prossima settimana con gli studenti dell’IIS Minutoli, che avranno a loro volta l’opportunità di conoscere le attività in corso e confrontarsi con i professionisti impegnati negli interventi. La crescente attenzione degli istituti scolastici verso i progetti di risanamento viene considerata un segnale positivo di partecipazione della comunità al processo di trasformazione urbana. L’obiettivo è quello di affiancare alla realizzazione delle opere anche un percorso di conoscenza e condivisione, permettendo ai giovani di comprendere il valore degli interventi e le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica nel settore delle costruzioni. Il cantiere di Fondo Saccà diventa così non soltanto un luogo di riqualificazione urbana, ma anche uno spazio di formazione, nel quale gli studenti possono entrare in contatto con le competenze e le tecnologie che contribuiranno a costruire la Messina del futuro.