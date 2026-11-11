Messina, folle fuga con un’Abarth rubata a Patti: sperona la Polizia e imbocca il viale Europa contromano, arrestato 22enne

Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un giovane 22enne originario di Giarre per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e danneggiamento di beni dello Stato. I fatti risalgono alla notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre scorsi, quando l’uomo è stato intercettato da una pattuglia delle Volanti a bordo di una Fiat 500 Abarth rubata poco prima nel comune di Patti. Il proprietario dell’auto se l’era vista portare via sotto gli occhi intorno alle 23.00, quando, insospettito dalla sirena di un allarme prima e dal rombo di uno scarico sportivo poco dopo, si era affacciato al balcone di casa da cui aveva visto due uomini dileguarsi a bordo della sua Abarth e di un altro veicolo.

Immediate sono scattate le ricerche che hanno portato all’individuazione della Fiat 500

Grazie alla tempestività con cui la vittima di furto ha segnalato quanto accaduto al Numero Unico di Emergenza 112, immediate sono scattate le ricerche che hanno portato all’individuazione della Fiat 500 in corrispondenza dell’uscita autostradale di Messina Giostra. I poliziotti delle Volanti hanno inseguito l’auto rubata sino all’uscita Messina Centro imboccata dal 22enne a folle velocità. L’uomo ha infatti cercato di seminare i poliziotti dando il via ad un pericoloso quanto inutile inseguimento lungo il viale della Marina Russa, percorrendo il quale ha più volte speronato la Volante, e lungo il viale Europa, imboccato contromano a rischio di uno scontro frontale con le poche auto presenti.

La 500 è stata restituita al proprietario nel corso della stessa notte

Decisivi, a quel punto, due autotrasportatori, ironia della sorte catanesi come il fuggitivo. A bordo dei propri mezzi pesanti, notando sirene e lampeggianti e intuendo la situazione, hanno prontamente affiancato i mezzi e bloccato la carreggiata. Con la strada chiusa, non avendo altra strada alternativa, il conducente ha finalmente fermato l’auto fuggendo a piedi. È stato raggiunto dopo un breve inseguimento dai poliziotti e arrestato. Nelle ore seguenti, il 21enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito in carcere in attesa del giudizio direttissimo celebrato due giorni dopo, all’esito del quale, convalidato l’arresto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il complice è in fase di individuazione. La 500 è stata restituita al proprietario nel corso della stessa notte.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati”.