Messina, focus in commissione sulla giustizia riparativa: confronto per rafforzare il servizio sul territorio

La giustizia riparativa e le possibilità di rafforzarne l’applicazione sul territorio di Messina sono state al centro dei lavori della VII Commissione consiliare del Comune, presieduta dal consigliere comunale Antonella Feminò. Un momento di confronto istituzionale dedicato a uno strumento che punta a favorire percorsi volontari di ascolto, riconoscimento e riparazione, coinvolgendo le persone che hanno subito un danno, quelle che lo hanno commesso e la comunità. All’incontro hanno partecipato l’assessore comunale alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, i referenti della giustizia riparativa del distretto della Corte d’Appello di Messina e i rappresentanti dell’associazione Spondé ETS. L’obiettivo della riunione è stato approfondire lo stato delle attività, analizzare le risorse disponibili, i risultati raggiunti e le difficoltà operative, per individuare possibili modalità attraverso le quali l’Amministrazione comunale possa contribuire a sostenere e rafforzare il servizio.

Giustizia riparativa a Messina, Feminò: “un tema di grande rilevanza sociale e istituzionale”

A illustrare il significato dell’iniziativa è il presidente della VII Commissione consiliare, Antonella Feminò, che sottolinea l’importanza di affrontare la questione anche nell’ambito delle attività istituzionali del Comune. La riunione ha consentito di riunire rappresentanti dell’Amministrazione comunale e soggetti impegnati nell’ambito della giustizia riparativa, con l’intenzione di approfondire le condizioni necessarie per sostenere concretamente questo strumento sul territorio messinese. “Un confronto prezioso per fare il punto sulle risorse, sui risultati raggiunti e sulle criticità operative, con un obiettivo concreto: raccogliere elementi utili per sostenere e rafforzare questo servizio sul nostro territorio”, spiega Feminò.

Feminò: “la giustizia riparativa non deve restare soltanto sulla carta”

Per il presidente della Commissione, uno degli aspetti centrali riguarda il ruolo che l’Amministrazione comunale può svolgere per favorire il funzionamento e il rafforzamento del servizio. L’obiettivo è comprendere come sostenere uno strumento che richiede adeguate condizioni organizzative e operative, affinché possa rappresentare un’opportunità effettiva per le persone interessate. “Capire come l’amministrazione possa sostenere e rafforzare al meglio questo strumento introdotto dalla Riforma Cartabia, affinché non resti solo sulla carta ma sia uno spazio protetto e volontario di ascolto, un riconoscimento e riparazione tra chi ha subito un danno, chi lo ha commesso e la comunità stessa”, sottolinea Antonella Feminò.