Messina, focus in Commissione sul progetto del nuovo parco urbano a Tremestieri: area verde riqualificata con materiali riciclati

Un nuovo parco urbano prende forma a Tremestieri, a Messina, grazie a un progetto di rigenerazione che punta al recupero e alla valorizzazione di un’area verde pubblica. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’associazione Puliamo Messina, Messina Servizi e AMAM e prevede anche la realizzazione di arredi attraverso l’utilizzo di materiali di riuso e riciclo. A illustrare l’intervento è l’assessore Liana Cannata, che ha affrontato il tema della rigenerazione urbana partecipata durante i lavori della Terza Commissione, richiamando l’esperienza di Puliamo Messina e il progetto avviato nel quartiere della zona sud della città.

Tremestieri, la collaborazione per realizzare il nuovo parco urbano

“Oggi, durante i lavori della Terza Commissione, abbiamo parlato di rigenerazione urbana partecipata, partendo dall’esperienza di Puliamo Messina e da un progetto concreto che sta prendendo forma a Tremestieri. Qui, grazie alla collaborazione tra l’associazione Puliamo Messina, Messina Servizi e AMAM, stiamo trasformando un’area verde pubblica in un parco urbano, valorizzando lo spazio anche attraverso la realizzazione di arredi con materiali di riuso e riciclo”, dichiara Liana Cannata. L’intervento si inserisce in un percorso di riqualificazione degli spazi pubblici che valorizza la collaborazione tra associazioni e realtà impegnate nei servizi cittadini, promuovendo al tempo stesso il recupero dei materiali e la sostenibilità ambientale.

Cannata: “prendersi cura della città significa sentirsi parte del cambiamento”

Al centro del progetto c’è anche il coinvolgimento della comunità nella cura e nella trasformazione degli spazi urbani, attraverso un modello di partecipazione che punta a rendere i cittadini parte attiva del miglioramento del territorio. “Prendersi cura della propria città vuol dire anche sentirsi parte del suo cambiamento”, conclude l’assessore Liana Cannata.