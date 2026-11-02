Messina, focus in commissione sugli alloggi comunali: via libera alle modifiche, debiti rateizzabili fino a 120 rate per le famiglie in difficoltà

Novità importanti a Messina per la gestione degli alloggi comunali e per i cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà economica. La Commissione consiliare competente ha approvato all’unanimità gli emendamenti presentati dal gruppo “Scurria Sindaco” al regolamento che disciplina gli alloggi di proprietà comunale. Le modifiche introducono condizioni più favorevoli per la regolarizzazione dei debiti nei confronti dell’Ente e aggiornano le disposizioni relative alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli immobili. La novità principale riguarda la possibilità di dilazionare i debiti fino a un massimo di 120 rate, con un versamento iniziale pari al 10% dell’importo dovuto. Una soluzione che punta ad alleggerire l’impegno economico delle famiglie interessate, consentendo loro di affrontare il pagamento attraverso un periodo più lungo rispetto a quello inizialmente previsto. L’approvazione degli emendamenti in Commissione rappresenta un passaggio nell’iter del regolamento, che dovrà essere definitivamente approvato per rendere operative le nuove disposizioni.

Nuovo regolamento degli alloggi comunali, cambia anche il sistema delle graduatorie

Gli emendamenti approvati in Commissione non riguardano soltanto la rateizzazione dei debiti, ma introducono anche modifiche alle disposizioni sulle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi comunali a Messina. In particolare, è stata sostituita la previsione relativa all’efficacia delle graduatorie attualmente esistenti. “Dopo l’approvazione definitiva del nuovo regolamento saranno avviate le procedure per la pubblicazione di un nuovo bando e la formazione di una nuova graduatoria. Quest’ultima dovrà essere elaborata sulla base dei criteri aggiornati, tenendo conto anche delle modifiche introdotte in materia di storicità della residenza. Il nuovo sistema di assegnazione sarà quindi definito attraverso le disposizioni contenute nel regolamento, una volta completato il relativo iter di approvazione. Al momento non sono state indicate date per la pubblicazione del bando né ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione delle domande”, rimarca il gruppo “Scurria sindaco”.

Scurria Sindaco: “maggiore attenzione alle condizioni economiche dei cittadini”

Il gruppo consiliare esprime soddisfazione per il voto unanime ottenuto dagli emendamenti, evidenziando il valore delle modifiche introdotte sia sul piano economico sia su quello delle procedure di assegnazione degli alloggi. “L’approvazione unanime degli emendamenti rappresenta un passaggio importante nel percorso di aggiornamento delle regole per l’assegnazione degli alloggi comunali. Abbiamo lavorato per introdurre maggiore attenzione alle condizioni economiche dei cittadini e aggiornare i criteri che disciplineranno la formazione della nuova graduatoria”. L’intervento del gruppo “Scurria Sindaco” punta dunque a conciliare due esigenze: da una parte, offrire condizioni di pagamento più sostenibili alle famiglie che devono regolarizzare debiti con il Comune; dall’altra, aggiornare i criteri che saranno utilizzati per la futura assegnazione degli alloggi.

Messina, si attende l’approvazione definitiva del regolamento

Con il voto unanime della Commissione competente, gli emendamenti al regolamento degli alloggi comunali di Messina hanno superato una prima fase dell’iter amministrativo. Per l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni sarà necessario attendere l’approvazione definitiva del regolamento. Solo successivamente potranno essere avviate le procedure per il nuovo bando e per la formazione della graduatoria aggiornata. La possibilità di rateizzare i debiti fino a 120 rate, con un anticipo del 10%, rappresenta intanto il principale cambiamento contenuto negli emendamenti approvati, con l’obiettivo di rendere più sostenibile il percorso di regolarizzazione economica per i cittadini interessati.