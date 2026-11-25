Messina conquista un riconoscimento internazionale nel campo dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Il progetto del Gemello Digitale Urbano del Comune è stato selezionato e pubblicato nell’Osservatorio OECD.AI, la piattaforma dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dedicata alle politiche e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale. Insieme a Milano, Bologna e Genova, Messina figura tra le quattro città italiane le cui esperienze sono state selezionate nell’ambito della “Global Call for Governing with Artificial Intelligence”, l’iniziativa promossa dall’OCSE per raccogliere e valorizzare esperienze, strumenti e casi d’uso finalizzati all’adozione e al governo dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico. Il riconoscimento valorizza il percorso di innovazione e trasformazione digitale intrapreso dall’Amministrazione comunale, anche attraverso le opportunità offerte dal PN Metro Plus 2021-2027.

Messina, come funziona il Gemello Digitale Urbano

Il Gemello Digitale Urbano rappresenta uno strumento innovativo per integrare i dati della città e utilizzare l’intelligenza artificiale attraverso analisi predittive e simulazioni, a supporto della pianificazione strategica, dei processi decisionali e della gestione del territorio. L’obiettivo è mettere le nuove tecnologie al servizio dell’Amministrazione comunale, migliorando la capacità di programmazione dell’Ente e l’efficienza dei servizi rivolti ai cittadini.

“L’inserimento di Messina nell’Osservatorio dell’OCSE rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti sul fronte dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione”, dichiara il sindaco Federico Basile. “Il nostro obiettivo è utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la capacità di programmazione dell’Ente, rendere più efficiente la gestione della città e offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini. Essere inseriti in un contesto internazionale di condivisione delle esperienze e delle buone pratiche costituisce un ulteriore stimolo a proseguire in questa direzione”.

Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione, la sfida della trasformazione digitale

A sottolineare l’importanza del progetto è anche il vicesindaco e assessore con delega ai Sistemi informativi e tecnologici, Laura Castelli, che evidenzia il ruolo dell’integrazione delle banche dati e dell’interoperabilità dei sistemi nei processi amministrativi. “Il Gemello Digitale Urbano rappresenta un tassello fondamentale del percorso di trasformazione digitale del nostro Comune”, sottolinea Castelli. “L’integrazione delle banche dati, l’interoperabilità dei sistemi e l’applicazione dell’intelligenza artificiale consentono di sviluppare nuovi strumenti a supporto delle scelte amministrative, superando una gestione frammentata delle informazioni. La sfida è costruire una pubblica amministrazione sempre più capace di utilizzare il patrimonio informativo di cui dispone, investendo nelle competenze del personale e garantendo un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. La selezione da parte dell’OCSE conferisce una dimensione internazionale a questo percorso e apre nuove opportunità di confronto e condivisione con altre realtà urbane”.

Messina nel panorama internazionale dell’innovazione digitale

Le esperienze selezionate dall’OCSE evidenziano come l’innovazione tecnologica possa procedere di pari passo con la qualità e la governance dei dati, l’interoperabilità dei sistemi, la formazione del personale e l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale, favorendo lo sviluppo di soluzioni potenzialmente replicabili in altri contesti urbani. La pubblicazione del progetto messinese sulla piattaforma OECD.AI contribuisce così a rafforzare la visibilità internazionale di Messina nell’ambito dei processi di innovazione digitale applicati alla pubblica amministrazione.