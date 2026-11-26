Scongiurata l’imminente emergenza pediatrica nella zona nord di Messina. A pochi giorni dal pensionamento della dottoressa Liotta, previsto per sabato 28 novembre, è arrivata la notizia dell’ufficiale conferimento di un incarico provvisorio di pediatria di libera scelta per il territorio di Messina Nord, con decorrenza da lunedì 30 novembre. Una risposta attesa da centinaia di famiglie, preoccupate per la continuità dell’assistenza sanitaria dei propri figli. La questione è stata affrontata nella giornata di oggi, nel corso della seduta della VII Commissione consiliare del Comune di Messina, presieduta da Antonella Feminò, alla presenza dei rappresentanti dell’ASP e della VI Municipalità.

Emergenza pediatrica a Messina Nord: la convocazione della Commissione consiliare

L’iniziativa istituzionale ha preso avvio dalla nota sottoscritta il 22 novembre dalla vicepresidente vicaria della VI Municipalità, Francesca Mancuso, che, attraverso un’approfondita analisi dei dati relativi alla popolazione pediatrica assistita e una serie di proposte operative, aveva evidenziato le criticità conseguenti all’imminente pensionamento della dottoressa Liotta, chiedendo la convocazione urgente della VII Commissione consiliare alla presenza dei rappresentanti dell’ASP di Messina. Alla richiesta ha fatto seguito l’intervento della presidente Antonella Feminò, che già il 24 novembre ha disposto la convocazione della seduta odierna. Sulla stessa problematica era intervenuto anche il consigliere Antonio Lambraio, attraverso una nota trasmessa alla Municipalità il 24 novembre.

Alla riunione hanno partecipato, in rappresentanza dell’ASP di Messina, il dottore Carmelo Crisicelli, direttore della U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Specialistica, la dottoressa Alessia Basile e il dottore Fabrizio Locandro. Presenti, per la VI Municipalità, il presidente Sacha Cardile e la vicepresidente vicaria Francesca Mancuso, promotrice dell’incontro. Nel corso del confronto istituzionale, i rappresentanti dell’Azienda sanitaria hanno fornito chiarimenti e risposte ai quesiti posti dai consiglieri comunali.

“Abbiamo ritenuto doveroso convocare tempestivamente la Commissione per approfondire una problematica che interessa centinaia di famiglie del nostro territorio”, dichiara la presidente della VII Commissione consiliare Antonella Feminò. “Il confronto con i rappresentanti dell’ASP ha consentito di acquisire informazioni puntuali e rassicurazioni sulla continuità dell’assistenza pediatrica nella zona nord. Ringrazio i rappresentanti dell’Azienda sanitaria, della VI Municipalità e i consiglieri comunali intervenuti per il contributo fornito. Come Commissione continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda, con particolare attenzione all’individuazione di una soluzione strutturale che garantisca il diritto alla salute e la prossimità delle cure”.

Messina Nord, 903 bambini assistiti dalla pediatra prossima al pensionamento

Il pensionamento della dottoressa Liotta, previsto per il 28 novembre, segue quello di un altro pediatra di libera scelta, avvenuto all’inizio dell’anno. In assenza di interventi, nel vasto territorio compreso tra Ortoliuzzo e il villaggio Pace sarebbe rimasta un’unica pediatra di libera scelta, la dottoressa Gabriella Cimino, che ha già raggiunto il numero massimo di assistiti e non può pertanto acquisirne ulteriori in regime ordinario. Sono complessivamente 903 gli assistiti in carico alla dottoressa Liotta, di cui 858 al netto delle deroghe, suddivisi in 321 bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni e 537 nella fascia tra 6 e 14 anni.

I rappresentanti dell’ASP hanno riferito di aver ricevuto diverse e-mail da parte di genitori preoccupati per l’imminente collocamento in quiescenza della professionista. A generare particolare apprensione tra le famiglie è stata la mancanza di informazioni sulle modalità attraverso cui sarebbe stata garantita l’assistenza pediatrica ai propri figli.

“La finalità della mia richiesta di convocazione urgente della Commissione era quella di acquisire informazioni certe e fornire risposte concrete alle numerose famiglie che, a pochi giorni dal pensionamento della propria pediatra, si trovavano in una condizione di forte incertezza”, dichiara la vicepresidente vicaria Francesca Mancuso.

Da Torre Faro a Ganzirri, la necessità di garantire cure vicine alle famiglie

Nel corso della seduta è stata evidenziata anche la necessità di tenere conto delle caratteristiche geografiche della zona nord di Messina e delle difficoltà negli spostamenti verso gli ambulatori pediatrici situati nelle altre aree della città.

“Nel corso del mio intervento ho voluto sottolineare anche le peculiarità geografiche e le criticità viarie della zona nord di Messina. Per le famiglie residenti nei villaggi di Torre Faro e Ganzirri, così come nelle altre realtà periferiche della VI e VII Municipalità, raggiungere gli ambulatori pediatrici della zona centro o sud della città comporterebbe notevoli disagi. È pertanto fondamentale garantire non soltanto la continuità assistenziale, ma anche la prossimità delle cure. Ringrazio la presidente Antonella Feminò per la tempestività con cui ha dato seguito alla mia richiesta e i rappresentanti dell’ASP per l’esaustività delle risposte fornite. Il confronto ha consentito di comprendere meglio il quadro normativo entro il quale l’Azienda sanitaria è chiamata a operare e, soprattutto, di poter finalmente rassicurare le famiglie di Messina Nord”, aggiunge Mancuso.

Nuovo pediatra a Messina Nord dal 30 novembre: resta da individuare l’ambulatorio

Durante i lavori della Commissione, i rappresentanti dell’ASP hanno illustrato le procedure avviate per individuare un pediatra di libera scelta al quale conferire un incarico provvisorio. Già nel pomeriggio è arrivata la notizia dell’ufficiale conferimento dell’incarico, che consentirà di garantire l’assistenza pediatrica nel territorio di Messina Nord a partire da lunedì 30 novembre. Restano ancora da definire alcuni aspetti logistici e organizzativi, tra cui l’individuazione della sede ambulatoriale che, secondo quanto illustrato in Commissione, sarà situata in un’area non troppo distante dall’attuale studio della dottoressa Liotta.

Come spiegato dalla dottoressa Alessia Basile, nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la pediatria di libera scelta e dei relativi accordi integrativi regionali, il pensionamento di un pediatra non comporta automaticamente la sua sostituzione. Il conferimento di nuovi incarichi è infatti subordinato alla verifica del rapporto ottimale tra pediatri e popolazione pediatrica residente, con particolare attenzione alla fascia di età 0-6 anni, sulla cui consistenza numerica incide il progressivo calo della natalità. Nonostante l’assenza dei requisiti numerici ordinariamente previsti per individuare un ambito territoriale carente, l’ASP, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, ha individuato una soluzione straordinaria per fronteggiare le attuali difficoltà assistenziali.

Messina, da marzo 2027 possibile l’iter per un pediatra a tempo indeterminato

Sulla base dei dati relativi alla popolazione pediatrica residente al 31 dicembre 2026, sarà effettuata una nuova valutazione del fabbisogno assistenziale, secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari all’individuazione di un ambito territoriale carente. Subordinatamente all’esito di tale valutazione, a partire da marzo 2027 potrà essere avviato l’iter per il conferimento di un incarico pediatrico a tempo indeterminato. In attesa del completamento delle procedure, l’assistenza sarà garantita attraverso l’incarico provvisorio.

Assistenza pediatrica a Messina Sud: le prospettive per il 2027

Nel corso della seduta è stata affrontata anche la problematica relativa all’assistenza pediatrica nella zona sud della città, già oggetto di richieste di convocazione della Commissione pervenute verbalmente nelle scorse settimane. Come chiarito dal dottore Carmelo Crisicelli, l’attuale situazione emergenziale e i dati relativi alla popolazione pediatrica consentono di intervenire nell’immediato nella zona nord, mentre a partire da marzo 2027 si prevede di garantire la copertura assistenziale pediatrica anche nella zona sud di Messina.

La proposta di un Punto di Intervento Pediatrico a Messina Nord

Il presidente della VI Municipalità, Sacha Cardile, ha inoltre sottoposto all’attenzione dell’ASP la possibilità di attivare un Punto di Intervento Pediatrico (PIP) nella zona nord di Messina, con l’obiettivo di garantire l’assistenza anche durante i fine settimana e potenziare i servizi sanitari di prossimità. Il dottore Carmelo Crisicelli ha manifestato apertura nei confronti della proposta, precisando tuttavia che l’attivazione di nuovi servizi comporta costi per l’Azienda sanitaria e richiede un’attenta analisi dell’effettivo fabbisogno e del rapporto tra costi e benefici.

Un primo elemento di valutazione sarà rappresentato dai dati relativi agli accessi annuali presso il Punto di Intervento Pediatrico già operativo in via Alemanna. Attraverso l’analisi di queste informazioni sarà possibile approfondire l’effettiva necessità di attivare un ulteriore presidio pediatrico nella zona nord della città.