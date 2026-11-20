Entra nel vivo il Baby Consiglio della Terza Municipalità del comune di Messina, l’iniziativa che coinvolge tutti gli Istituti scolastici comprensivi della Municipalità (Albino Luciani, La Pira-Gentiluomo, Giacomo Leopardi, Enzo Drago, Manzoni, Dina e Clarenza), con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla istituzioni ed alla partecipazione democratica. Il Baby Consiglio è una palestra di educazione civica e ascolto, dare voce ai ragazzi significa investire sul futuro della nostra comunità e sulla cura del bene comune.

Durante la seduta che si è tenuta ieri presso l’aula Consiliare “Mino Licordari” della Terza Circoscrizione, si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione del Presidente e dei vice-presidenti infatti in un’aula gremita di genitori e docenti è stata eletta come Presidente Maya Morgante della scuola Albino Luciani, vice Presidente Beatrice Innocca della scuola Albino Luciani e Youssef Ouaim vice Presidente aggiunto della scuola Pirandello Manzoni.

Il Consiglio ringrazia le docenti che hanno dato la disponibilità a questo progetto e che hanno accompagnato i ragazzi durante tutto il percorso che ha portato fino all’elezione del Baby Consiglio: Giusy La Fauci, Rosanna Mantarro, Daniela Bruno, Eleonora Grechi, Carmelina Freni, Alessandra Lo Duca. Nei prossimi appuntamenti in programma i giovani avvieranno ufficialmente il loro mandato, trasformando le proprie idee in proposte utili per il territorio. Il Presidente Natale Cucè ha già messo in programma le visite ufficiali al Sindaco della città Federico Basile ed al Presidente del Consiglio Massimo Minutoli.