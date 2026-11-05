Messina, eletta la nuova Commissione Toponomastica: il Consiglio comunale approva la delibera | NOMI

Il Consiglio comunale di Messina, nella seduta odierna, ha approvato la proposta di delibera n. 231 del 28 settembre 2026, relativa all’elezione dei consiglieri comunali chiamati a far parte della Commissione Toponomastica. Con il via libera dell’Aula sono stati eletti quattro componenti: Cosimo Oteri, Antonia Russo, Lino Summa e Valentina Capone. Si completa così il passaggio consiliare relativo alla scelta dei rappresentanti del Consiglio comunale all’interno della Commissione. La Commissione Toponomastica si occupa delle questioni relative alla denominazione di strade, piazze e altri spazi pubblici cittadini, nell’ambito delle procedure previste dall’Amministrazione comunale. L’approvazione della delibera rappresenta dunque un passaggio nell’organizzazione delle attività dell’organismo, con l’individuazione dei consiglieri comunali che ne faranno parte.

Consiglio comunale, approvati anche alcuni debiti fuori bilancio

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio comunale di Messina ha dato il via libera anche ad alcuni debiti fuori bilancio, affrontando ulteriori provvedimenti inseriti tra gli argomenti all’esame dell’assemblea. La seduta si è quindi caratterizzata sia per l’elezione dei componenti della Commissione Toponomastica sia per l’approvazione di atti di natura finanziaria.

Messina, prossimo Consiglio comunale probabilmente martedì

Per quanto riguarda i prossimi lavori dell’Aula, una nuova seduta del Consiglio comunale di Messina potrebbe essere convocata martedì 10 novembre. La data resta al momento un’ipotesi, in attesa della convocazione ufficiale. Il Consiglio tornerà così a riunirsi per proseguire l’esame degli argomenti di competenza dell’assemblea cittadina.