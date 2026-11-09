Messina, dopo il caso Antonello al MuMe due incontri contro il traffico illegale di opere d’arte: l’iniziativa di Archeoclub e Carabinieri

La tutela del patrimonio artistico e archeologico di Messina torna al centro dell’attenzione con due incontri dedicati al contrasto del mercato illegale delle opere d’arte e al recupero dei beni culturali trafugati. L’iniziativa è promossa da Archeoclub Messina, in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri di Messina, il Comune di Messina, attraverso l’Assessorato ai Beni e alle Politiche Culturali, e la Soprintendenza. A rendere particolarmente attuale il tema sono anche i gravi fatti legati alla sottrazione della pala di Antonello da Messina dal Museo regionale interdisciplinare di Messina (MuMe), richiamati dagli organizzatori come uno degli elementi che hanno contribuito alla scelta di approfondire pubblicamente il fenomeno del traffico illecito di beni artistici. Il programma prevede due appuntamenti: il primo, dal titolo “Le Forze dell’Ordine in difesa del Patrimonio Culturale”, si terrà il 17 novembre; il secondo è in programma il 28 gennaio e sarà dedicato in particolare alla circolazione illegale dei beni archeologici, ai collegamenti con la criminalità organizzata e alle difficoltà giuridiche che possono ostacolare la restituzione delle opere sottratte tra Stati differenti. L’obiettivo è approfondire le attività di prevenzione, indagine e recupero, ma anche sensibilizzare i cittadini sul valore storico, artistico e identitario dei beni culturali, la cui sottrazione costituisce una perdita per l’intera comunità.

Il caso della pala di Antonello da Messina e l’importanza della tutela delle opere d’arte

La decisione di organizzare i due incontri nasce anche dalla necessità di richiamare l’attenzione sui rischi ai quali è esposto il patrimonio artistico custodito nei musei, nelle chiese e negli altri luoghi della cultura. Il riferimento alla vicenda della pala di Antonello da Messina al MuMe rappresenta uno degli elementi più significativi dell’iniziativa. L’episodio, richiamato da Archeoclub, offre lo spunto per affrontare un fenomeno che interessa non soltanto il valore economico delle opere, ma anche la loro funzione storica e culturale. La sottrazione illecita di un bene artistico comporta infatti la perdita della sua collocazione originaria e del rapporto con il contesto nel quale è stato conservato, studiato o venerato nel corso del tempo. Il problema assume una rilevanza particolare per le opere custodite negli edifici ecclesiastici, spesso legate alla devozione popolare e alla memoria collettiva delle comunità. Quando un dipinto, una scultura o un arredo sacro viene sottratto dal luogo di appartenenza, il danno non riguarda soltanto la proprietà materiale del bene, ma coinvolge il patrimonio di tradizioni, conoscenze e identità che quell’oggetto rappresenta. È proprio questa dimensione culturale e sociale che Archeoclub intende valorizzare attraverso gli incontri dedicati alla tutela delle opere d’arte e dei reperti archeologici.

Il 17 novembre il convegno “Le Forze dell’Ordine in difesa del Patrimonio Culturale”

Il primo appuntamento, previsto per il 17 novembre, sarà dedicato all’attività delle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto del traffico illegale di beni culturali. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Messina e dell’assessore Caruso, che precederanno gli interventi dei relatori chiamati ad approfondire le problematiche connesse alla sottrazione e al recupero delle opere d’arte. Tra i protagonisti figurano rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri ed esperti impegnati nello studio, nella catalogazione e nella tutela del patrimonio artistico. Il confronto offrirà l’occasione per illustrare le difficoltà che caratterizzano il contrasto ai mercati illegali e le procedure necessarie per individuare e recuperare beni sottratti ai luoghi di conservazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione tra le istituzioni preposte alla sicurezza e quelle responsabili della tutela storico-artistica, un rapporto fondamentale per ricostruire la provenienza dei manufatti e favorirne il riconoscimento.

Il generale Claudio Domizi illustrerà il contrasto ai mercati illegali delle opere d’arte

Tra gli interventi previsti nel primo incontro figura quello del generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale dei Carabinieri, che affronterà le problematiche legate ai mercati illegali dei beni culturali e alle complesse operazioni di recupero delle opere trafugate. Il suo contributo sarà dedicato alle attività di contrasto a un fenomeno che richiede competenze investigative specifiche e un coordinamento tra differenti organismi istituzionali. Il traffico illecito di opere d’arte, infatti, può coinvolgere beni provenienti da contesti molto diversi, dai luoghi di culto alle collezioni e ai siti archeologici, rendendo particolarmente importante la capacità di identificare correttamente i manufatti e ricostruirne la provenienza. Il tema sarà affrontato attraverso il ruolo delle forze dell’ordine nella difesa del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle attività necessarie per il recupero dei beni sottratti.

Le storiche dell’arte Musolino e Buda e i recuperi dei Carabinieri a Messina

Un altro momento significativo del convegno del 17 novembre sarà rappresentato dagli interventi delle storiche dell’arte Musolino e Buda, che illustreranno specifici casi di recupero di beni culturali. Attraverso la ricostruzione di queste vicende verrà approfondita l’attività svolta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Messina e dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Palermo, in collaborazione con la Soprintendenza di Messina. L’attenzione sarà rivolta ai risultati delle operazioni di recupero e all’importanza del contributo degli studiosi e degli uffici competenti nella corretta identificazione delle opere. Un ruolo particolarmente rilevante è svolto dalla documentazione inventariale e catalografica custodita e costantemente aggiornata dalla Soprintendenza. Questo patrimonio informativo costituisce uno strumento essenziale per riconoscere manufatti di provenienza illecita e ricostruirne la storia. La catalogazione consente infatti di disporre di elementi utili all’identificazione dei beni, favorendo il lavoro congiunto tra le strutture di tutela e gli organismi investigativi. Le esperienze che saranno illustrate dalle due storiche dell’arte permetteranno quindi di comprendere il valore della collaborazione istituzionale nelle attività di recupero e restituzione del patrimonio artistico.

Il 28 gennaio un secondo incontro sul traffico illegale di reperti archeologici

Il programma promosso da Archeoclub Messina proseguirà il 28 gennaio con un secondo appuntamento dedicato specificamente al mercato illegale dei beni archeologici. L’incontro approfondirà le caratteristiche di un fenomeno che, secondo quanto evidenziato dagli organizzatori, ha rappresentato anche una fonte di guadagno per organizzazioni criminali. Il dibattito sarà dedicato alla sottrazione e alla circolazione illecita dei reperti, alle attività di recupero e alle problematiche che emergono quando i beni vengono trasferiti al di fuori dei territori di provenienza. Una parte dell’approfondimento riguarderà inoltre gli aspetti ancora irrisolti del diritto internazionale, che possono rallentare o impedire la restituzione di opere e manufatti sottratti e successivamente trasferiti tra Paesi differenti. La seconda iniziativa amplierà così il percorso di conoscenza avviato con il primo convegno, concentrandosi sulle specificità del patrimonio archeologico e sulle difficoltà che ne caratterizzano la tutela.

Gabriella Tigano e Simona Modeo parleranno dei reperti recuperati e dei rapporti con la criminalità organizzata

Tra le relatrici del secondo appuntamento figurano le archeologhe Gabriella Tigano e Simona Modeo, che affronteranno differenti aspetti del traffico illecito dei beni archeologici.

Gabriella Tigano illustrerà alcuni casi riguardanti importanti reperti archeologici ritrovati, attraverso i quali sarà possibile approfondire le attività di individuazione e recupero dei manufatti.

Simona Modeo concentrerà invece il proprio intervento sulle caratteristiche del mercato illegale dei beni trafugati e sui rapporti tra questo fenomeno e il mondo della mafia.

Il tema della criminalità organizzata rappresenta uno degli aspetti che gli organizzatori intendono portare all’attenzione del pubblico, evidenziando come il commercio illecito dei reperti possa assumere anche una dimensione economica legata ad attività criminali. Gli interventi delle due archeologhe offriranno quindi prospettive complementari, mettendo in relazione la conoscenza scientifica dei reperti con le problematiche della loro sottrazione e circolazione illegale.

La professoressa Lina Panella e gli ostacoli giuridici alla restituzione dei beni culturali

A concludere il secondo incontro sarà la professoressa Lina Panella, che approfondirà le questioni giuridiche relative alla restituzione internazionale dei beni culturali. Il suo intervento sarà dedicato agli ostacoli normativi che possono rallentare o impedire il ritorno delle opere trafugate nei Paesi di provenienza. La circolazione internazionale dei manufatti sottratti pone infatti problematiche che coinvolgono differenti ordinamenti giuridici e richiedono strumenti di collaborazione tra Stati. L’approfondimento consentirà di affrontare il tema della tutela del patrimonio culturale anche sotto il profilo del diritto internazionale, completando il quadro delle questioni investigative, storiche e archeologiche sviluppate durante i due appuntamenti.

Archeoclub Messina, oltre trent’anni di attività per la valorizzazione del patrimonio culturale

I due convegni si inseriscono nel percorso culturale portato avanti da Archeoclub Messina, associazione che opera sul territorio da oltre trent’anni con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e promuovere la tutela del patrimonio storico e artistico cittadino. Nel corso della propria attività, l’associazione ha organizzato ricerche, conferenze e iniziative di approfondimento dedicate alla storia dei siti archeologici, dei palazzi, delle chiese e delle opere d’arte conservate nel territorio messinese. Un impegno continuativo che punta a rendere accessibile la conoscenza del patrimonio culturale e a favorire una maggiore consapevolezza del suo valore nella memoria della città. L’associazione sottolinea come gli incontri sul traffico illegale dei beni artistici non costituiscano iniziative isolate, ma facciano parte di un programma più ampio di attività culturali e di valorizzazione.

Restauro di dipinti e sostegno ai giovani musicisti: le altre iniziative di Archeoclub

Accanto alla divulgazione storica e artistica, Archeoclub Messina è impegnato anche in attività concrete di conservazione del patrimonio cittadino. L’associazione contribuisce infatti al finanziamento del restauro di dipinti considerati particolarmente significativi per la memoria collettiva di Messina. Attualmente sono due le opere pittoriche interessate da interventi di restauro sostenuti dall’associazione, nell’ambito di un impegno finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione delle testimonianze artistiche della città. Il programma culturale comprende inoltre il sostegno ai giovani musicisti che partecipano al premio “Albero della Musica”, iniziativa attraverso la quale Archeoclub contribuisce alla promozione delle nuove generazioni impegnate nell’ambito musicale. Queste attività testimoniano la continuità del lavoro svolto dall’associazione, che affianca alla ricerca e alla divulgazione interventi di sostegno al restauro e alla crescita culturale dei giovani.