Messina, domani la presentazione del nuovo piano di piantumazione: più alberi e verde urbano in città

Il Comune di Messina e MessinaServizi presenteranno domani, venerdì 13 novembre, alle ore 10, nel nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca il nuovo Piano di piantumazione cittadino, un programma di interventi finalizzato ad aumentare il patrimonio arboreo, ampliare e valorizzare il verde urbano e contribuire al miglioramento della qualità ambientale e della vivibilità degli spazi pubblici. Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche ambientali e alla Transizione ecologica, Liana Cannata, il presidente di MessinaServizi, Vincenzo Ciraolo, e il direttore generale, Salvo Puccio.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli obiettivi del piano, le aree della città interessate dagli interventi, le specie arboree selezionate, il cronoprogramma delle attività e le modalità previste per la cura e la manutenzione delle nuove alberature.