Messina diventa più verde: al via la piantumazione di 548 nuovi alberi, il piano fino al 2030 | DETTAGLI

Messina si prepara a diventare ancora più verde con la piantumazione di 548 nuovi alberi entro febbraio 2027. Il programma prenderà il via lunedì 23 novembre e interesserà diverse zone della città, con i primi 92 impianti previsti tra Giampilieri, via Falcone e alcune strade del centro cittadino. Entro il 19 dicembre saranno complessivamente 325 i nuovi alberi messi a dimora secondo il cronoprogramma, mentre il completamento del primo ciclo di interventi è fissato al 27 febbraio 2027. È questa la principale novità del nuovo Piano di piantumazione cittadino, presentato questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca dal Comune di Messina e da Messinaservizi Bene Comune. Un progetto che punta a incrementare il patrimonio arboreo urbano, ma soprattutto a introdurre un modello di gestione del verde pubblico fondato su programmazione, sicurezza, manutenzione, recupero delle aree disponibili e strumenti digitali.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche ambientali e alla Transizione ecologica Liana Cannata, il presidente di Messinaservizi Vincenzo Ciraolo e il direttore generale Salvo Puccio. Il Piano si inserisce in un percorso amministrativo avviato nel 2018 e guarda al 2030, con l’obiettivo di rendere la gestione del patrimonio verde più strutturata, verificabile e capace di rispondere alle esigenze dei quartieri e dei villaggi. Un lavoro che comprende non soltanto la messa a dimora di nuove piante, ma anche la conoscenza dello stato delle alberature esistenti, la prevenzione delle criticità e il rinnovo degli esemplari quando necessario.

Messina, dal 23 novembre la piantumazione di 548 alberi: i primi interventi a Giampilieri, via Falcone e in centro

Il primo appuntamento operativo è fissato per 23 novembre 2026, quando prenderà il via il nuovo ciclo di piantumazioni predisposto dal Comune e da Messinaservizi Bene Comune. Il programma prevede la messa a dimora di 548 alberi in aree individuate attraverso una pianificazione che comprende località, specie arboree e settimane di intervento. La prima settimana saranno realizzati, secondo il cronoprogramma, 92 nuovi impianti distribuiti tra Giampilieri, via Falcone e alcune strade del centro cittadino. Il calendario prevede poi un incremento progressivo delle alberature, con il raggiungimento di 325 nuovi impianti entro il 19 dicembre e il completamento del primo ciclo di 548 alberi entro il 27 febbraio 2027.

La programmazione generale degli interventi si estenderà comunque fino a febbraio-marzo 2027, come spiegato durante la presentazione del Piano. La data del 23 novembre rappresenta l’avvio previsto delle operazioni, mentre la località nella quale sarà effettuata la prima piantumazione dovrà essere confermata dal servizio tecnico competente. Un aspetto importante riguarda la calendarizzazione pubblica degli interventi: i cittadini potranno conoscere le zone interessate e i periodi programmati per le lavorazioni, verificando progressivamente l’avanzamento delle attività.

Federico Basile: “dal 2021 al 2026 piantati 2.899 nuovi alberi a Messina”

Ad aprire la conferenza stampa è stato il sindaco Federico Basile, che ha sottolineato come il nuovo Piano rappresenti un ulteriore passaggio di una strategia amministrativa avviata diversi anni fa. “Il Piano del verde è una chiave di lettura che non può essere limitata al tema della piantumazione degli alberi, ma deve avere un respiro molto più ampio. Voglio ricordare il lavoro avviato dal 2018 dall’assessore Massimiliano Minutoli, oggi Presidente del Consiglio comunale, che ha dato impulso a una vera rivoluzione nella gestione del verde pubblico. Abbiamo voluto fortemente dotare la città di un piano organico e lavorare in sinergia con Messinaservizi. È un percorso che ha contribuito a rendere Messina più verde e vivibile, dando forma a un’idea diversa di città”. Il primo cittadino ha quindi illustrato i risultati registrati negli ultimi anni, evidenziando l’aumento delle alberature presenti sul territorio comunale. “Dal 2021 al 2026 il report, aggiornato al 27 ottobre, attesta la messa a dimora di 2.899 nuove alberature, di cui 1.554 nell’ambito dei progetti di Forestazione ME. Tra gli interventi realizzati voglio ricordare quello di viale Giostra: oggi, al posto dell’alberature che era stato necessario rimuovere, abbiamo nuovi alberi che stanno crescendo e restituiscono verde a quella zona”. Il dato delle 2.899 nuove alberature, aggiornato al 27 ottobre 2026, comprende dunque 1.554 alberi riconducibili ai progetti di Forestazione ME. Il report evidenzia inoltre un saldo positivo tra nuovi impianti e rimozioni ordinarie, documentando l’incremento numerico del patrimonio arboreo cittadino. Basile ha poi confermato l’avvio della nuova fase operativa. “Dal 23 novembre e fino a febbraio-marzo 2027 partirà una nuova programmazione che prevede la messa a dimora di oltre 548 alberi, in aree dove attualmente non sono presenti alberature. Continuiamo a lavorare, insieme a MessinaServizi, lungo una visione avviata nel 2018, con l’obiettivo di fare del verde uno dei punti di forza della nostra città”.

Viale Giostra, dai tre platani caduti nel 2025 alla sostituzione delle alberature

Tra gli interventi richiamati durante la conferenza stampa figura quello di viale Giostra, dove nel 2025 si era verificato lo schianto di tre platani. Le verifiche tecniche successive avevano evidenziato criticità legate allo sviluppo dell’apparato radicale e all’interferenza con la tombatura del torrente. La situazione aveva reso necessaria una riprogettazione delle sedi destinate alle alberature, con l’obiettivo di predisporre condizioni più favorevoli alla crescita dei nuovi esemplari. Il percorso ha consentito di sostituire gli alberi rimossi e di restituire verde alla zona. Durante la presentazione è stato illustrato anche un confronto fotografico a un anno dalla messa a dimora, per documentare il risultato dell’intervento. Il caso di viale Giostra rappresenta un esempio del metodo gestionale illustrato dall’Amministrazione: tutelare il patrimonio arboreo garantendo contemporaneamente la sicurezza delle persone. La conservazione degli alberi esistenti rimane una priorità, ma deve essere accompagnata dalla conoscenza delle loro condizioni e da valutazioni tecniche puntuali. Quando emergono criticità che richiedono la rimozione di alcuni esemplari, il percorso deve prevedere anche un adeguato progetto di rinnovo.

Vincenzo Ciraolo: “il verde incide direttamente sulla qualità della vita”

Il presidente di Messinaservizi Bene Comune, Vincenzo Ciraolo, ha evidenziato il valore ambientale e sociale degli interventi previsti, ringraziando il sindaco, i presenti e soprattutto la struttura tecnica e gli agronomi che hanno contribuito alla preparazione del Piano. “Il verde incide direttamente sulla qualità della vita della nostra comunità. Migliorare e incrementare il patrimonio verde significa rendere la città più accogliente, con ricadute positive anche sulla sua immagine, sui flussi turistici e, di conseguenza, sull’economia del territorio. È un investimento sulla qualità degli spazi urbani e sul benessere dei cittadini. Un aspetto importante è che tutti gli interventi saranno calendarizzati: la programmazione sarà conoscibile e i cittadini potranno sapere dove e quando si interverrà”. La pubblicazione del calendario delle lavorazioni costituisce uno degli aspetti centrali dell’impostazione illustrata da Messinaservizi. Attraverso una programmazione conoscibile, infatti, i cittadini potranno avere informazioni sulle zone interessate e sui periodi previsti per le attività, seguendo l’avanzamento del programma. Il Piano attribuisce quindi un ruolo importante anche alla trasparenza delle operazioni di gestione del verde urbano, affiancando alla programmazione tecnica la possibilità di verificare gli interventi sul territorio.

Salvo Puccio: “superiamo la gestione delle emergenze con dati e strumenti digitali”

Il direttore generale di Messinaservizi, Salvo Puccio, ha concentrato il proprio intervento sull’evoluzione del sistema di gestione del patrimonio arboreo cittadino, ripercorrendo il lavoro avviato nel 2018. “Quando abbiamo iniziato, nel 2018, esisteva un vuoto importante nella gestione del verde pubblico: mancava una programmazione organica e non disponevamo degli strumenti necessari per conoscere e gestire in maniera strutturata il patrimonio arboreo. Oggi abbiamo fatto un salto di qualità. Abbiamo dati, strumenti digitali, valutazioni tecniche e un piano operativo che ci consentono di programmare gli interventi e non limitarci a intervenire quando si presenta un problema”. Il cambiamento illustrato da Puccio riguarda soprattutto il passaggio da una gestione basata prevalentemente sulle singole necessità a una programmazione organizzata e documentata. La conoscenza dello stato delle alberature, l’utilizzo di strumenti digitali e le valutazioni tecniche consentono di individuare le priorità, programmare la manutenzione e ricostruire le lavorazioni effettuate. Il direttore generale ha quindi richiamato l’importanza di una visione di lungo periodo. “Il verde pubblico non può essere gestito soltanto quando nasce un problema. Deve essere conosciuto, tutelato e programmato. Il lavoro realizzato ci permette di superare una gestione legata alle singole necessità o alle emergenze, costruendo un percorso documentato e verificabile. La vera sfida non è soltanto quanti alberi pianteremo nei prossimi mesi, ma quale patrimonio verde saremo capaci di lasciare alla città negli anni a venire”.

Messina, il Piano del verde fino al 2030: manutenzione, rinnovo e sicurezza

La nuova strategia presentata a Palazzo Zanca introduce una programmazione pluriennale fino al 2030, destinata a coordinare le attività di piantumazione, rinnovo, rimozione e recupero delle postazioni. L’obiettivo è superare una gestione legata esclusivamente ai singoli interventi, costruendo un calendario di attività distribuito nel tempo e accompagnato da verifiche periodiche. La natura stessa del patrimonio arboreo richiede infatti una prospettiva di lungo periodo. Gli alberi necessitano di controlli e manutenzione durante la crescita, mentre le decisioni relative alla loro collocazione e alle caratteristiche delle sedi producono effetti che possono manifestarsi anche a distanza di molti anni. La programmazione fino al 2030 consentirà di individuare obiettivi, distribuire le attività e monitorare progressivamente il raggiungimento dei risultati previsti. Un’impostazione che punta a garantire continuità nella gestione del verde pubblico anche oltre le singole scadenze amministrative.

Forestazione PNRR a Messina: i progetti ME01 e ME09

Accanto agli interventi di rinnovo urbano, il Piano comprende anche i progetti di forestazione ME01 e ME09, collegati alla programmazione del PNRR. Si tratta di iniziative che riguardano una dimensione territoriale più ampia rispetto alla sostituzione e alla nuova piantumazione di alberi lungo le strade e negli spazi pubblici. La distinzione tra le due tipologie di intervento è importante. Il rinnovo urbano risponde soprattutto a esigenze di sicurezza, vivibilità e integrazione delle alberature all’interno del contesto cittadino, mentre la forestazione interessa una scala territoriale differente. Nel bilancio delle attività già realizzate tra il 2021 e il 2026 figurano 1.554 alberature riconducibili ai progetti di Forestazione ME. Gli ulteriori quantitativi previsti dai programmi PNRR devono invece essere considerati come previsioni progettuali e distinti dagli interventi già eseguiti e documentati. La forestazione si inserisce così nel quadro complessivo delle attività di incremento e tutela del patrimonio vegetale, affiancandosi alle operazioni di gestione del verde urbano.

GreenSpaces e GreenCity: a Messina il patrimonio arboreo diventa digitale

Tra le novità più importanti del sistema di gestione figurano le piattaforme digitali GreenSpaces e GreenCity, strumenti destinati a migliorare la conoscenza del patrimonio arboreo e la consultazione delle informazioni disponibili. La piattaforma GreenSpaces permette di associare alle posizioni censite dati relativi alla localizzazione degli alberi, alle loro caratteristiche, alle valutazioni tecniche effettuate e agli interventi eseguiti. La disponibilità di queste informazioni consente di costruire una base conoscitiva utile per programmare i controlli, individuare le priorità di manutenzione e documentare le lavorazioni. Il sistema permette quindi di superare una gestione frammentata delle informazioni, rendendo disponibili strumenti utili alla pianificazione e alla verifica delle attività. GreenCity introduce invece una dimensione rivolta direttamente alla cittadinanza, attraverso la possibilità di consultare le informazioni disponibili sulle alberature e sulle aree verdi. L’obiettivo è rendere più accessibili i dati e consentire ai cittadini di conoscere meglio il patrimonio arboreo, comprendendo le scelte amministrative e le attività realizzate. La digitalizzazione diventa così uno degli elementi del nuovo modello di gestione, affiancando gli interventi sul territorio con strumenti di conoscenza, organizzazione e trasparenza.

Liana Cannata: “mettere radici significa costruire la Messina di domani”

A concludere gli interventi della conferenza stampa è stata l’assessore alle Politiche ambientali e alla Transizione ecologica, Liana Cannata, che ha sottolineato il valore della continuità amministrativa e del coinvolgimento della comunità. “Mi piace racchiudere il significato di questo incontro in un’espressione: mettere radici. Noi, proprio come gli alberi, stiamo mettendo radici, dando continuità al lavoro avviato da chi mi ha preceduto, l’assessore Minutoli, attraverso una sinergia costante tra amministrazione e Messinaservizi. Stiamo lavorando a un processo di programmazione che non si esaurisce nella piantumazione o nella messa a dimora degli alberi, ma che vuole coinvolgere anche i cittadini nella costruzione della città di domani”. L’assessore ha quindi evidenziato l’obiettivo di costruire un rapporto sempre più stretto tra amministrazione e cittadini nella tutela degli spazi pubblici. “Vogliamo una Messina sempre più vivibile, una città del futuro nella quale il verde sia un elemento centrale. Sono certa che anche la cittadinanza farà la propria parte, prendendosi cura di ciò che stiamo realizzando tutti insieme”. Le parole di Cannata richiamano un altro aspetto del Piano: la necessità di affiancare agli interventi tecnici e amministrativi una maggiore attenzione collettiva alla conservazione degli spazi verdi. La manutenzione e la gestione del patrimonio arboreo restano attività organizzate dagli enti competenti, ma il coinvolgimento della comunità viene indicato come un elemento importante nella costruzione di una città più vivibile.