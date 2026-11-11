Messina, disagi per gli studenti della Badiazza senza fermate bus: Sorbello chiede il potenziamento del trasporto pubblico

“Più fermate degli autobus e collegamenti pubblici adeguati per la zona della Badiazza e le aree limitrofe di Messina”. È quanto chiede la consigliera comunale Anna Sorbello, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco, all’assessore alla Mobilità, ai vertici di ATM S.p.A. e al presidente del Consiglio comunale, denunciando “le difficoltà quotidiane affrontate dai residenti per raggiungere il centro cittadino e i principali servizi”. Il documento, protocollato, richiama l’attenzione “sulla carenza di fermate del trasporto pubblico urbano in un’area nella quale sono presenti diversi nuclei abitativi. Una situazione che, secondo la consigliera, costringe numerosi cittadini a percorrere distanze considerevoli prima di poter utilizzare gli autobus. Le difficoltà riguardano soprattutto gli studenti, le persone anziane, i cittadini con disabilità, le persone con ridotta mobilità e quanti non dispongono di un mezzo di trasporto privato”.

Badiazza, studenti costretti a raggiungere Scala Ritiro per prendere l’autobus

Uno degli aspetti più critici evidenziati da Sorbello riguarda gli “spostamenti quotidiani dei ragazzi che frequentano gli istituti scolastici del centro di Messina”. Secondo quanto riportato nell’interrogazione, “gli studenti della Badiazza devono essere accompagnati fino alla fermata di Scala Ritiro oppure percorrere a piedi un lungo tratto di strada per raggiungere il trasporto pubblico. Una condizione che determina notevoli disagi per le famiglie e che contribuisce anche ai ritardi con cui alcuni ragazzi arrivano a scuola. La mancanza di fermate opportunamente distribuite lungo il territorio rende quindi più difficoltoso l’accesso ai collegamenti urbani, penalizzando soprattutto chi deve spostarsi quotidianamente per motivi di studio o lavoro”. Per Sorbello, “il problema non riguarda soltanto la disponibilità di autobus, ma anche la loro effettiva accessibilità per i residenti delle diverse aree abitate”.

Trasporto pubblico a Messina, Sorbello chiede più attenzione alle periferie

Nell’interrogazione, Sorbello sottolinea “come il diritto alla mobilità rappresenti un elemento fondamentale per garantire autonomia personale, inclusione sociale e pari opportunità di accesso ai servizi. La programmazione del trasporto pubblico locale deve tenere conto delle esigenze di tutte le zone abitate, evitando che alcune porzioni del territorio comunale rimangano sostanzialmente isolate. Collegamenti insufficienti possono infatti rendere più complesso raggiungere strutture sanitarie, uffici pubblici, scuole, attività commerciali e altri servizi essenziali”. Il consigliere richiama in particolare “le difficoltà della popolazione anziana e dei giovani, che spesso non dispongono di mezzi propri e dipendono maggiormente dal trasporto pubblico per i propri spostamenti. Il rischio evidenziato è che la carenza di collegamenti possa determinare condizioni di isolamento sociale, aggravando le difficoltà di chi vive nelle aree meno servite della città”.

La Badiazza e il patrimonio storico: collegamenti necessari anche per la chiesa di Santa Maria della Valle

La richiesta di potenziamento del servizio riguarda anche la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. Nell’interrogazione viene infatti richiamata “la chiesa di Santa Maria della Valle, conosciuta come Badiazza, importante testimonianza della storia e dell’architettura messinese”. Secondo Sorbello, “la presenza di un luogo di interesse religioso e turistico rappresenta un ulteriore motivo per garantire collegamenti pubblici adeguati alla zona. L’accessibilità del territorio, dunque, non riguarda soltanto le necessità quotidiane dei residenti, ma anche la possibilità di raggiungere e valorizzare uno dei luoghi storici della città”.

Nuove fermate e modifica delle linee ATM: le richieste della consigliera

Per affrontare le criticità segnalate, Anna Sorbello chiede “all’Amministrazione comunale e ad ATM di procedere innanzitutto con un sopralluogo tecnico lungo l’intera area della Badiazza e nelle zone limitrofe. L’obiettivo è individuare i punti più idonei per istituire nuove fermate degli autobus, tenendo conto della distribuzione dei nuclei abitativi, della densità della popolazione e delle esigenze delle persone maggiormente esposte ai disagi”. Il consigliere ritiene che “l’istituzione di una sola fermata non sarebbe sufficiente a risolvere le difficoltà dei residenti. Per questo propone una pluralità di punti di accesso al servizio, distribuiti lungo l’area interessata. Tra le soluzioni da valutare figura anche il prolungamento di una linea urbana già esistente, la modifica dei percorsi attuali oppure l’istituzione di un collegamento dedicato alla Badiazza e alle zone circostanti. Un’altra richiesta riguarda la frequenza delle corse e la distribuzione degli orari, che dovrebbero essere organizzati in funzione delle esigenze dei residenti, con particolare attenzione agli spostamenti verso le scuole, il centro cittadino, le strutture sanitarie e gli altri servizi essenziali”. Sorbello chiede infine “un riscontro formale sugli esiti del sopralluogo, sulle valutazioni tecniche effettuate e sulle iniziative che l’Amministrazione e ATM intendono intraprendere”.

Sorbello: “il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti i cittadini”

Nella parte conclusiva dell’interrogazione, la consigliera ribadisce la necessità di assicurare un servizio pubblico accessibile anche ai residenti delle zone meno centrali della città. “La presente iniziativa nasce dalla consapevolezza che il diritto alla mobilità non può essere considerato un privilegio riservato esclusivamente ai cittadini che risiedono nelle zone maggiormente servite della città, ma deve costituire una garanzia effettiva per tutti, indipendentemente dalla zona di residenza.” Sorbello evidenzia inoltre come la situazione della Badiazza richieda un intervento complessivo, capace di superare le criticità attualmente segnalate. “Non è accettabile che gli abitanti della Badiazza e delle aree limitrofe alla via siano costretti a subire una condizione di sostanziale marginalità nei collegamenti urbani, con particolare pregiudizio per le persone anziane, per i cittadini con disabilità e per coloro che non dispongono di mezzi di trasporto propri”.

Il consigliere sottolinea che l’istituzione di nuove fermate deve essere considerata parte di una più ampia riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico, con l’obiettivo di rispondere concretamente alle esigenze della popolazione: “garantire più fermate autobus, opportunamente distribuite sul territorio, significa assicurare ai residenti un servizio pubblico realmente accessibile, contrastare l’isolamento sociale e restituire dignità e attenzione a una parte della città che non può essere lasciata indietro. Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti i cittadini, senza distinzioni territoriali. Nessuna zona della città deve essere lasciata senza adeguati collegamenti pubblici”.