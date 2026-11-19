Una convocazione urgente della VII Commissione consiliare del Comune di Messina per affrontare due questioni che riguardano direttamente le persone con disabilità e le loro famiglie. È quanto richiesto dal gruppo consiliare “Scurria Sindaco”, che intende ottenere “chiarimenti sulle procedure relative ai Patti di servizio finanziati attraverso il Fondo per le Non Autosufficienze (FNA) 2026 e sulla situazione dell’assistenza agli studenti con disabilità grave nelle scuole cittadine”. La richiesta è stata indirizzata al presidente della VII Commissione consiliare, con l’obiettivo “di avviare un confronto sulle tempistiche amministrative, sulle modalità di attuazione delle misure e sulla disponibilità di dati aggiornati riguardanti i servizi destinati alle persone con disabilità”.

Fondo per la Non Autosufficienza 2026, richiesti chiarimenti sui ritardi dell’avviso comunale

Il primo tema sollevato dai consiglieri riguarda i Patti di servizio finanziati con le risorse FNA 2026. In particolare, il gruppo evidenzia la distanza temporale tra la disponibilità dei finanziamenti regionali e la successiva pubblicazione dell’avviso da parte del Comune di Messina. Secondo quanto riportato dai consiglieri, infatti, “le risorse sarebbero state rese disponibili dalla Regione già nell’aprile 2026, mentre l’avviso pubblico comunale è stato pubblicato soltanto il 30 settembre”.

Una tempistica sulla quale il gruppo “Scurria Sindaco” ritiene necessario ottenere spiegazioni, “per comprendere le ragioni dell’intervallo trascorso e verificare le procedure adottate dall’Amministrazione comunale. L’attenzione si concentra anche sulla modulistica predisposta per l’accesso alle misure”. I consiglieri chiedono infatti chiarimenti “sulla scelta di utilizzare un modulo comunale in sostituzione di quello previsto dal D.P.R.S. n. 589/2018, con particolare riferimento all’opzione relativa al progetto di vita. La richiesta mira quindi ad approfondire sia gli aspetti amministrativi sia le modalità attraverso le quali vengono attuate le misure rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie”.

Disabilità grave nelle scuole di Messina, chiesta una mappatura degli studenti

Il secondo punto riguarda la situazione degli alunni con disabilità grave negli istituti scolastici di Messina. Il gruppo consiliare chiede “di acquisire una mappatura aggiornata della presenza di studenti con disabilità grave nelle diverse scuole cittadine. L’obiettivo è disporre di un quadro conoscitivo della situazione nei singoli istituti, anche attraverso dati parziali, qualora non fosse ancora disponibile una rilevazione completa. La richiesta punta a conoscere la distribuzione delle esigenze assistenziali sul territorio comunale, attraverso informazioni che consentano di approfondire l’organizzazione dei servizi scolastici rivolti agli studenti con disabilità”.

Assistenti ASACOM, chiesti i dati sul personale impiegato da Messina Social City

Accanto alla mappatura della disabilità grave nelle scuole, i consiglieri chiedono anche “la disponibilità dei dati relativi agli assistenti ASACOM impiegati da Messina Social City. Si tratta delle figure professionali impegnate nell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, il cui lavoro contribuisce a sostenere la partecipazione alla vita scolastica”. Il gruppo “Scurria Sindaco” intende quindi “approfondire anche questo aspetto, acquisendo informazioni sul personale utilizzato per garantire il servizio negli istituti scolastici cittadini. Le richieste relative alla mappatura degli studenti e agli assistenti ASACOM costituiscono il secondo ambito di confronto che i consiglieri intendono portare all’attenzione della VII Commissione”.

“Scurria Sindaco”: “necessario un confronto immediato per fare chiarezza”

“Riteniamo necessario un confronto immediato per fare chiarezza su tempi, procedure e modalità di attuazione delle misure previste. È fondamentale garantire trasparenza amministrativa e risposte concrete alle persone con disabilità e alle loro famiglie”, dichiarano i consiglieri del gruppo “Scurria Sindaco”. La richiesta di convocazione urgente della VII Commissione consiliare di Messina punta dunque ad aprire un confronto su due questioni distinte ma collegate alla tutela delle persone con disabilità: da un lato le procedure di accesso alle misure finanziate attraverso il FNA 2026, dall’altro la conoscenza della situazione degli studenti con disabilità grave e delle risorse professionali destinate all’assistenza scolastica.