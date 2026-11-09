Messina, Democrazia Partecipata: al via le votazioni per scegliere il progetto da finanziare con 112mila euro

Entra nel vivo a Messina la Democrazia Partecipata 2026, con l’avvio delle votazioni per scegliere il progetto che sarà finanziato e realizzato dall’Amministrazione comunale attraverso le risorse messe a disposizione, pari a circa 112mila euro. Da oggi, lunedì 9 novembre, prendono il via gli Election Day nelle sedi delle Circoscrizioni, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano il territorio. Sono sei le proposte ammesse alla consultazione pubblica, dedicate alla riqualificazione degli spazi urbani, alla valorizzazione del patrimonio storico, allo sport e alla socializzazione. Il progetto che raccoglierà il maggior numero di preferenze sarà quello finanziato dal Comune di Messina.

Democrazia Partecipata Messina 2026, come votare online e nelle Circoscrizioni

I cittadini possono esprimere la propria preferenza sia attraverso il voto in presenza, nelle sedi delle Municipalità e a Palazzo Zanca, sia mediante la piattaforma digitale del Comune, disponibile all’indirizzo democraziapartecipata.comune.messina.it. Per partecipare alla consultazione online è necessario accedere utilizzando lo SPID oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per consentire la partecipazione anche in presenza, l’Amministrazione ha predisposto un calendario di giornate di votazione distribuite tra le sette Circoscrizioni cittadine.

Election Day a Messina: tutte le date e gli orari per votare

Le votazioni prendono il via oggi lunedì 9 novembre, poi mercoledì 11 novembre sarà la volta della VI e della VII Circoscrizione, entrambe con orario continuato dalle 7:30 alle 17:00.

Le votazioni proseguiranno giovedì 12 novembre nella II Circoscrizione, dalle 8:30 alle 17:00, nella III Circoscrizione, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30, e nella V Circoscrizione, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:00.

Sempre giovedì 12 novembre sarà possibile esprimere il proprio voto anche a Palazzo Zanca, al primo piano, presso gli uffici del Servizio Supporto agli Organi Istituzionali, dalle ore 9:00 alle 16:00.

Chi può votare e chi è escluso dalla consultazione

Alla Democrazia Partecipata 2026 possono prendere parte i cittadini residenti nel Comune di Messina che abbiano compiuto almeno 16 anni. La partecipazione è inoltre consentita, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale, ad associazioni, ditte, comitati, enti pubblici e privati e organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale oppure operativa nel territorio comunale. Sono invece esclusi dal voto coloro che ricoprono incarichi politici in assemblee elettive o organi di governo, incarichi nei consigli di amministrazione di organismi a partecipazione pubblica o negli organi dirigenti di partiti, sindacati e associazioni di categoria. L’esclusione riguarda anche le associazioni no profit riconducibili a soggetti politici o che svolgono attività con finalità politiche, oltre ai dipendenti del Comune di Messina.

I sei progetti della Democrazia Partecipata 2026 a Messina

Le sei proposte in votazione riguardano diversi quartieri e villaggi della città e puntano a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, valorizzare luoghi di interesse storico e creare nuove opportunità di aggregazione.

“Villetta da 0 a 100”: un nuovo spazio verde attrezzato a Minissale

Il progetto “Villetta da 0 a 100” prevede la riqualificazione di un’area situata nel villaggio di Minissale, in via Muzio Attendolo Sforza.

La proposta punta alla realizzazione di uno spazio verde attrezzato con aree gioco, zone dedicate all’attività fisica e luoghi di socializzazione, destinati a favorire l’incontro e la partecipazione dei residenti.

“Antica Fonte Medievale – Fontana del Lauro”: recupero di un luogo storico

La seconda proposta riguarda il recupero e la valorizzazione dell’Antica Fonte Medievale – Fontana del Lauro, attraverso interventi di restauro e riqualificazione dell’area circostante.

Il progetto comprende anche la realizzazione di un sistema di illuminazione monumentale e l’installazione di pannelli informativi, per valorizzare il patrimonio storico e renderlo maggiormente fruibile.

“Piazza delle Virtù”: riqualificazione dell’area parcheggio tra via Candore e via Empedocle

Con il progetto “Piazza delle Virtù – Riqualificazione area parcheggio” si propone la sistemazione dello spazio compreso tra via Candore e via Empedocle.

Gli interventi previsti comprendono il ripristino della pavimentazione, una migliore organizzazione delle aree di sosta, nuove piantumazioni e l’inserimento di arredi urbani.

“Vivi Amo la Piazza”: nuovi giochi inclusivi e verde a Piazza Bianca

Tra le proposte in votazione figura anche “Vivi Amo la Piazza – Piazza Bianca”, che interessa Piazza Bianca, nel Villaggio UNRRA.

Il progetto prevede la riqualificazione dello spazio pubblico attraverso l’installazione di nuovi giochi inclusivi, panchine, aree verdi, illuminazione e videosorveglianza.

Sono inoltre previste iniziative dedicate al coinvolgimento della comunità, con l’obiettivo di trasformare la piazza in un luogo di incontro e aggregazione.

“Il Muro di Mamma Draga”: un murales dedicato alla tradizione del Carnevale di Salice

La quinta proposta, denominata “Il Muro di Mamma Draga”, punta a valorizzare l’identità culturale del villaggio di Salice.

L’intervento consiste nella realizzazione di un murales in via Principe Umberto, dedicato alla tradizione del Carnevale di Mamma Draga e alla memoria culturale del borgo.

“Spazio per lo Sport e la Cultura”: un campo polifunzionale a Torrefaro

L’ultima proposta riguarda la riqualificazione del cortile della Scuola Città di Firenze di Torrefaro, attraverso il progetto “Spazio per lo Sport e la Cultura”. L’obiettivo è trasformare l’area in un campo sportivo polifunzionale destinato alla pratica di basket, pallavolo e calcetto. La struttura sarebbe accessibile anche alla cittadinanza al di fuori dell’orario scolastico, offrendo così un nuovo spazio per lo sport e la socializzazione.