Messina, degrado ed emergenza igienico-sanitaria a Gazzi: massicciata ed ex linea ferrata abbandonate, i consiglieri chiedono interventi urgenti

“Una situazione di grave degrado e criticità igienico-sanitaria interessa l’area della massicciata di Gazzi, a Messina, e il tratto dell’ex linea ferrata adiacente”. A denunciare le condizioni della zona sono i consiglieri della III Circoscrizione Mario Barresi (Popolari e Autonomisti), Claudia Minutoli (Lista Scurria Sindaco) e Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), che chiedono interventi urgenti di pulizia e manutenzione. “Versa in una situazione di intollerabile degrado e di grave emergenza igienico-sanitaria l’area della massicciata di Gazzi e il tratto della ex linea ferrata ad essa adiacente”, dichiarano i tre rappresentanti circoscrizionali, richiamando l’attenzione sulle condizioni di un’area che, secondo quanto segnalato, non riceve da tempo gli interventi necessari.

Gazzi, i consiglieri denunciano la mancata pulizia delle aree ferroviarie

Al centro della segnalazione c’è la mancanza di interventi di scerbatura e pulizia straordinaria, ritenuti indispensabili per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e tutelare i residenti. Barresi, Minutoli e Cacciotto evidenziano “come da troppo tempo non vengano eseguiti gli indispensabili interventi di scerbatura e pulizia straordinaria. Nonostante la competenza sulle aree ricada su RFI (Rete Ferroviaria Italiana), che negli anni passati aveva garantito una periodica manutenzione, ad oggi si registra una preoccupante assenza di interventi per la stagione in corso. Una situazione che sta esponendo i residenti della zona a condizioni insostenibili. Per tali ragioni, i consiglieri circoscrizionali rivolgono un appello formale al Sindaco affinché voglia farsi parte attiva, intercedendo tempestivamente presso i vertici di RFI per ripristinare la normalità igienico-sanitaria e restituire dignità a un quadrante cittadino che merita rispetto e attenzione”.