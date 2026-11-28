Le violente raffiche di vento dei giorni scorsi hanno ulteriormente aggravato una situazione abitativa e igienico-sanitaria già estremamente precaria. In via Publio Terenzio, nel rione Taormina, ci sono famiglie che vivono con le coperture delle baracche divelte, l’acqua piovana che invade le abitazioni e una presenza massiccia di ratti, anche all’interno delle case. Una condizione che espone quotidianamente a rischi bambini, anziani e persone affette da gravi patologie.

A denunciare quella che definiscono una vera e propria “emergenza nell’emergenza” sono Giovanni Danzi, consigliere FdI della II Municipalità di Fratelli d’Italia, e Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale, che chiedono al sub Commissario al Risanamento Santi Trovato un intervento straordinario e prioritario per questa zona.

Le ultime ondate di maltempo hanno, infatti, messo a nudo tutta la fragilità delle abitazioni, spiegano Danzi e Gioveni in una nota stampa: tetti e coperture di fortuna sono stati divelti, lasciando diverse famiglie con minori esposte alle intemperie. In alcuni casi i residenti sono stati costretti a raccogliere l’acqua piovana nei secchi per evitare l’allagamento degli ambienti domestici, ritrovandosi persino con pezzi di copertura precipitati sui pavimenti e sui divani.

A questo si aggiunge una situazione igienico-sanitaria altrettanto allarmante, con la presenza diffusa di ratti anche all’interno delle baracche, mentre la convivenza con queste condizioni diventa particolarmente rischiosa per i bambini e per i residenti che devono già fare i conti con gravi problemi di salute.

“Non siamo più davanti a semplici condizioni di degrado abitativo – dichiarano Danzi e Gioveni – ma a una situazione che mette concretamente a rischio la sicurezza e la salute delle persone. Comprendiamo che l’intero rione Taormina attenda da tempo risposte sul fronte del risanamento, ma via Publio Terenzio presenta criticità tali da non poter essere inserita indistintamente nella programmazione generale. Qui ci sono abitazioni che perdono pezzi, famiglie che vivono sotto coperture ormai compromesse, ratti e persone fragili esposte a condizioni inaccettabili. Non si può continuare ad aspettare!“.

I due consiglieri chiedono pertanto al sub Commissario al Risanamento Trovato di individuare via Publio Terenzio come priorità assoluta del programma di sbaraccamento del rione Taormina, disponendo una verifica urgente delle condizioni degli immobili e accelerando tutte le procedure necessarie per trasferire le famiglie in abitazioni dignitose e sicure.

Un appello viene rivolto anche al Sindaco Basile, nella sua qualità di massima autorità sanitaria cittadina, affinché disponga le necessarie verifiche igienico-sanitarie e attivi ogni misura utile a tutelare la salute dei residenti, con particolare attenzione ai bambini e alle persone affette da patologie.

“Al sub Commissario chiediamo un’assunzione di responsabilità e soprattutto fatti concreti, non l’ennesimo rinvio! – concludono Danzi e Gioveni – Il risanamento del rione Taormina deve proseguire, ma questa strada ha bisogno di una corsia preferenziale e di tempi straordinariamente rapidi. Non possiamo aspettare che si verifichi un episodio ancora più grave per comprendere che qui l’emergenza è già sotto gli occhi di tutti. Via Publio Terenzio deve diventare la prima priorità dello sbaraccamento. La salute e l’incolumità delle famiglie non possono più attendere!“.