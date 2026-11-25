La violenza sulle donne non si manifesta soltanto attraverso le aggressioni fisiche, ma anche attraverso comportamenti che limitano la libertà personale e compromettono l’autonomia delle vittime. È il messaggio lanciato dal sindaco di Messina, Federico Basile, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Ci sono violenze che lasciano lividi. E altre che non si vedono: il controllo ossessivo, le umiliazioni, le minacce, l’isolamento dagli amici e dalla famiglia, il ricatto economico, la paura di dire ciò che si pensa o di fare le proprie scelte”, dichiara Basile.

Violenza sulle donne, Basile richiama la responsabilità dell’intera comunità

Il primo cittadino sottolinea l’importanza di un cambiamento culturale che coinvolga tutti i settori della società, dalle famiglie alle istituzioni scolastiche, dalle associazioni ai luoghi di lavoro, richiamando anche la responsabilità dei singoli cittadini. “Il 25 novembre deve essere un’occasione per ricordare che il cambiamento riguarda tutti noi. Riguarda le famiglie, che hanno il compito di educare al rispetto e alla parità. Le scuole, dove si costruiscono le relazioni di domani. Le associazioni sportive e culturali, che possono promuovere modelli positivi. I luoghi di lavoro, dove nessuna donna dovrebbe subire discriminazioni o ricatti. E riguarda anche noi cittadini, perché non possiamo girarci dall’altra parte davanti a comportamenti che umiliano, intimidiscono o limitano la libertà di una persona”. Al centro del messaggio del sindaco, dunque, la necessità di riconoscere i segnali della violenza e costruire una rete di sostegno attorno alle persone in difficoltà. “Una comunità attenta è una comunità che sa ascoltare, riconoscere i segnali, offrire sostegno e costruire una rete intorno a chi è in difficoltà”, conclude Basile.