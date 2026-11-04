Messina, dalle tragedie di Pistunina e Giampilieri una lezione per il futuro: Basile rilancia l’importanza della prevenzione

Le tragedie che hanno segnato la storia di Messina, dal crollo di Pistunina alla tragedia di Giampilieri, fino all’incidente del Segesta, diventano occasione di riflessione sull’importanza della prevenzione, della formazione e del coordinamento nella gestione delle emergenze. È questo il messaggio del sindaco Federico Basile in occasione del convegno “Quando l’emergenza diventa MAXI”, ospitato oggi a Palazzo Zanca e promosso dal Co.E.S. Sicilia, con il patrocinio del Comune di Messina e di SEUS 118 Sicilia. Un appuntamento dedicato alla capacità di risposta del sistema di soccorso di fronte agli eventi critici, con particolare attenzione alla collaborazione tra le diverse componenti chiamate a intervenire nelle situazioni di emergenza.

Basile: “le tragedie hanno insegnato a Messina l’importanza della preparazione”

Nel suo intervento, il primo cittadino ha richiamato alcuni degli episodi più dolorosi vissuti dalla comunità messinese, sottolineando come queste esperienze debbano contribuire a migliorare l’organizzazione e l’efficacia degli interventi di soccorso. “La tragedia di Pistunina, quella di Giampilieri, l’incidente del Segesta e i tanti episodi che hanno segnato la nostra comunità hanno insegnato a Messina una lezione importante: di fronte a un’emergenza servono metodo, preparazione e coordinamento. È con questo spirito che oggi, a Palazzo Zanca, abbiamo ospitato il convegno “Quando l’emergenza diventa MAXI”, promosso dal Co.E.S. Sicilia, con il patrocinio del Comune di Messina e di SEUS 118 Sicilia”, ha dichiarato Basile. Il sindaco ha evidenziato la necessità di trasformare le esperienze del passato in strumenti utili a rafforzare la sicurezza del territorio, attraverso una maggiore consapevolezza dei rischi e una preparazione adeguata delle strutture coinvolte nella gestione delle emergenze.

Il crollo di Pistunina al centro del confronto sul coordinamento dei soccorsi

Tra gli argomenti affrontati durante il convegno, particolare attenzione è stata dedicata all’esperienza del crollo di Pistunina, considerata un’occasione per approfondire il ruolo del coordinamento tra soccorso tecnico, soccorso sanitario e Protezione civile. “Ogni evento critico deve contribuire a costruire una maggiore consapevolezza e una capacità di risposta sempre più efficaci. Perché la sicurezza di un territorio si pianifica, investe l’ambito della formazione e necessita della collaborazione tra tutte le componenti del sistema di soccorso. L’esperienza del crollo di Pistunina è stata in questo caso occasione per approfondire il valore del coordinamento tra soccorso tecnico, sanitario e Protezione civile”, ha spiegato il primo cittadino. Il confronto ha quindi posto al centro l’importanza di una gestione coordinata delle maxi emergenze, nella quale preparazione, organizzazione e collaborazione tra gli operatori rappresentano elementi fondamentali per affrontare situazioni particolarmente complesse.

Protezione civile a Messina, Basile conferma l’impegno sulla prevenzione

Il sindaco ha ribadito anche l’impegno dell’Amministrazione comunale di Messina nel rafforzamento delle attività di prevenzione attraverso la propria struttura di Protezione civile, con l’obiettivo di migliorare la capacità del territorio di affrontare eventuali situazioni di rischio. “Come Amministrazione comunale, attraverso la nostra squadra di Protezione civile, continuiamo a investire nella prevenzione, per rendere Messina più pronta ad affrontare le sfide e tutelare, prima di ogni altra cosa, la vita delle persone”, ha sottolineato Basile. Nel corso dell’iniziativa, la SEUS 118 Sicilia ha inoltre conferito un riconoscimento al sindaco, che ha voluto dedicarlo alla comunità messinese per la capacità di affrontare i momenti più difficili.

“Ringrazio la SEUS 118 Sicilia per l’omaggio e il riconoscimento che vanno prima di tutto alla città di Messina per la resilienza mostrata durante i tragici giorni di Pistunina”, ha concluso il primo cittadino. Il convegno di Palazzo Zanca ha rappresentato così un momento di riflessione sul valore della prevenzione e della formazione nella gestione delle emergenze, richiamando l’attenzione sulla necessità di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, operatori del soccorso e Protezione civile per garantire una maggiore sicurezza alla comunità messinese.