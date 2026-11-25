Il risanamento delle baraccopoli di Messina diventa un percorso sempre più condiviso e aperto alla comunità cittadina, coinvolgendo anche le nuove generazioni. La Struttura Commissariale, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e i cui uffici sono diretti dal subcommissario Santi Trovato, ha avviato una serie di visite nei cantieri del risanamento rivolte agli istituti tecnici superiori della città, nell’ambito delle attività di formazione. Dopo la visita didattico-informativa degli studenti dell’IIS Verona Trento a Fondo Saccà, questa mattina è stata la volta degli studenti della classe V A del dipartimento Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’IIS Minutoli, diretto dal professor Piero La Tona, che hanno avuto l’opportunità di approfondire la gestione di un cantiere complesso.

Messina, gli studenti del Minutoli alla scoperta del cantiere di Fondo Basile

Accompagnati dai docenti referenti FSL Domenico Manganaro e Alessandra Amato, insieme al professor Nino Avizziri, gli studenti hanno potuto osservare direttamente quanto approfondito quotidianamente sui libri: dagli scavi alle fondazioni, dal montaggio delle strutture in legno X Lam in elevazione alla lettura degli elaborati progettuali, passando per l’organizzazione del cantiere, la sicurezza sul lavoro e la gestione dei materiali e delle maestranze. Ad accoglierli nel cantiere di Fondo Basile sono stati il subcommissario al risanamento Santi Trovato, gli ingegneri Pasquale Grillo, project manager Cosedil, e Laura Navarra, di Rubner, il geometra Claudio Arnone, di Wurth Italia, per la direzione lavori, l’architetto Giuseppe Pisciotta e l’ingegnere Salvo Scarcella, direttore tecnico di cantiere.

Fondo Saccà e Fondo Basile: 92 nuovi alloggi tra innovazione e sostenibilità

Fondo Saccà e Fondo Basile, dove sono complessivamente in costruzione 92 alloggi con tecnologie innovative e all’avanguardia, rappresentano due “fiori all’occhiello” delle attività della Struttura Commissariale. Proprio per le loro caratteristiche sono stati individuati come luoghi in cui offrire agli studenti l’opportunità di conoscere le nuove metodologie costruttive. I complessi residenziali sono caratterizzati da elevati standard di qualità e sicurezza antisismica, oltre che da soluzioni orientate all’ecocompatibilità e al risparmio energetico. In questi giorni le imprese stanno realizzando il pavimento radiante, che garantirà il comfort termico degli appartamenti attraverso l’irradiazione del calore dal basso verso l’alto. Fondo Basile rappresenta, inoltre, una best practice in Italia per l’applicazione della metodologia BIM nell’edilizia.

Dallo sbaraccamento alla riqualificazione: il valore sociale del risanamento

Gli studenti hanno partecipato attivamente alla visita, ponendo numerose domande durante il percorso all’interno degli edifici in costruzione. L’esperienza formativa non si è concentrata esclusivamente sulle tecnologie edilizie, ma ha permesso di approfondire anche le diverse fasi del risanamento, dallo sbaraccamento alla bonifica dei terreni, durata oltre due anni a causa delle sostanze nocive riscontrate nel suolo, fino alla trasformazione del territorio. Particolare attenzione è stata riservata alle tematiche dell’ecosostenibilità del complesso residenziale e all’importanza sociale dell’intera attività di risanamento.

Santi Trovato: “il risanamento deve diventare patrimonio comune della città”

Il subcommissario Santi Trovato ha sottolineato il valore della collaborazione con gli istituti scolastici, evidenziando l’importanza di far conoscere alle nuove generazioni sia le opportunità professionali sia il percorso di trasformazione della città. “Un grazie particolare va all’Istituto Minutoli ed ai docenti che hanno seguito gli studenti- ha dichiarato il sub Commissario Santi Trovato- con l’obiettivo di far vedere sul campo quelle che sono le loro opportunità del futuro. E’ stata inoltre l’occasione per i giovani di conoscere anche la storia della propria città dove le realtà degradate delle baraccopoli stanno lasciando il posto ad aree riqualificate e restituite alla fruizione. Gli studenti di oggi sono i professionisti di domani e questi incontri con gli Istituti Tecnici Superiori rappresentano per la Struttura Commissariale un importante passaggio di condivisione con la città di un percorso che deve diventare patrimonio comune. Per le nuove generazioni messinesi è importante vedere come con l’impegno quotidiano si sta trasformando un territorio lasciato all’incuria in zone a verde, spazi per lo sport, la cultura e la socialità”.