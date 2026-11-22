La tutela del mare e la salvaguardia della macchia mediterranea rappresentano due aspetti strettamente collegati della stessa sfida ambientale, economica e sociale. È il messaggio rilanciato da AssoCEA Messina APS in occasione del 21 novembre, data nella quale si celebrano la Giornata Mondiale della Pesca e la Giornata Nazionale degli Alberi. Due ricorrenze che, per i territori della costa ionica messinese e dello Stretto, assumono un significato particolare, richiamando l’attenzione sul rapporto tra gli ecosistemi marini, il paesaggio costiero e le comunità che vivono e lavorano in queste aree. L’iniziativa si inserisce nel programma della quinta Settimana della Macchia Mediterranea in Sicilia, svoltasi dal 14 al 21 novembre 2026, e si collega al seminario organizzato venerdì 20 novembre a Furci Siculo, dal titolo “Il Pescestocco incontra la Macchia Mediterranea”. Un appuntamento che ha messo in relazione il mondo della pesca con la tutela del patrimonio naturale, evidenziando come inquinamento, cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e dissesto idrogeologico rappresentino problemi comuni alla terra e al mare. La riflessione dell’associazione richiama anche il messaggio diffuso dalla Santa Sede per la Giornata Mondiale della Pesca, nel quale viene sottolineata la necessità di proteggere non soltanto l’ambiente marino, ma anche la dignità e le condizioni di vita dei lavoratori del settore.

Giornata Mondiale della Pesca, il messaggio della Santa Sede sulla dignità dei pescatori

Tra i riferimenti centrali della riflessione promossa da AssoCEA Messina figura il messaggio di suor Alessandra Smerilli, F.M.A., prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, pubblicato dalla Sala Stampa della Santa Sede il 9 novembre 2026 in vista della Giornata Mondiale della Pesca. Il testo prende avvio dal racconto evangelico contenuto nel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni e dall’invito “Venite a mangiare”, riportato in Giovanni 21,12, richiamando anche le parole di Papa Leone XIV contenute in Magnifica Humanitas, al paragrafo 53, e nel discorso pronunciato al porto di Arguineguín l’11 giugno 2026. Il messaggio sviluppa tre appelli fondamentali: vedere la persona, proteggere la vita e restare vicini. Il primo invita a considerare i pescatori non soltanto come lavoratori o dati statistici, ma come persone inserite in una rete di relazioni familiari e comunitarie, riconoscendo anche il contributo delle donne impegnate nella lavorazione del pescato e nella riparazione delle reti, dei giovani e dei pescatori migranti. Il secondo richiama l’importanza di garantire condizioni di lavoro dignitose, facendo riferimento alla Convenzione n. 188 del 2007 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e sottolinea il legame tra protezione dell’ambiente marino e salvaguardia delle attività economiche. Il terzo appello riguarda la necessità di costruire forme concrete di accompagnamento e collaborazione a sostegno delle persone e delle comunità che affrontano situazioni di difficoltà.

A Furci Siculo il confronto tra pesca e macchia mediterranea

Il collegamento tra queste riflessioni e le esigenze del territorio messinese è stato al centro del seminario “Il Pescestocco incontra la Macchia Mediterranea”, organizzato venerdì 20 novembre 2026 a Furci Siculo, con l’ospitalità di Onofrio Triolo. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra due realtà che, pur appartenendo ad ambienti differenti, condividono numerose fragilità e necessità di tutela. La fascia costiera viene infatti considerata come un sistema ambientale continuo, nel quale le condizioni dei versanti collinari, della vegetazione mediterranea e degli ecosistemi marini si influenzano reciprocamente. L’inquinamento, la crisi climatica, il consumo di suolo, la desertificazione, gli incendi estivi e il dissesto idrogeologico possono compromettere la stabilità del paesaggio e incidere sulle risorse naturali dalle quali dipendono le comunità locali. In questo contesto, la diminuzione degli stock ittici e le trasformazioni dell’ambiente marino rappresentano ulteriori fattori di preoccupazione per la pesca artigianale e per le attività economiche collegate. Il seminario ha quindi offerto l’occasione per richiamare l’attenzione sulla necessità di affrontare le questioni ambientali attraverso una visione complessiva, nella quale la protezione del mare non venga separata dalla gestione del territorio e dalla valorizzazione delle attività tradizionali.

Macchia mediterranea e pesca artigianale, il valore dei saperi locali

Un elemento comune tra la tutela degli ecosistemi marini e quella del patrimonio vegetale mediterraneo è rappresentato dal ruolo delle conoscenze tradizionali e delle comunità locali. Il messaggio della Santa Sede riconosce nei pescatori artigianali interlocutori importanti per la sostenibilità, mentre le iniziative dedicate alla Giornata Nazionale degli Alberi richiamano il contributo dei cittadini alla conservazione del paesaggio e alla diffusione di pratiche di cura ambientale. La tutela della macchia mediterranea e gli interventi di rimboschimento attraverso la messa a dimora di essenze autoctone, previsti anche nelle iniziative del 21 novembre nel territorio di Furci Siculo, vengono così collegati alla necessità di valorizzare i saperi locali e promuovere una responsabilità condivisa. Scuole, associazioni, istituzioni e cittadini sono chiamati a contribuire alla conservazione degli ambienti naturali, attraverso attività che non si esauriscano nel singolo evento celebrativo. La salvaguardia del paesaggio richiede infatti continuità nella manutenzione, attenzione alla biodiversità e consapevolezza dei rischi che interessano le aree costiere e collinari. Allo stesso modo, la protezione delle attività della pesca artigianale passa attraverso il riconoscimento del valore economico, sociale e culturale delle comunità che tramandano conoscenze e pratiche legate al mare.

AssoCEA Messina: dalla piantumazione degli alberi alla cura continua del territorio

Per AssoCEA Messina APS, il significato delle due ricorrenze del 21 novembre va oltre la celebrazione simbolica e richiama la necessità di tradurre la sensibilizzazione ambientale in azioni concrete e continuative. L’associazione, impegnata nell’educazione ambientale e nella promozione della cittadinanza attiva, sottolinea l’importanza di collegare la messa a dimora degli alberi alla loro successiva cura, così come la protezione del mare deve accompagnarsi all’attenzione verso le persone che vi lavorano. Il richiamo del messaggio vaticano all’ascolto, alla protezione della vita e alla costruzione di alleanze viene interpretato come un invito a rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà del territorio. Piantare un albero, tutelare la vegetazione mediterranea o promuovere la sostenibilità delle attività ittiche acquistano valore soprattutto quando diventano parte di un percorso stabile di prevenzione dei rischi e valorizzazione delle risorse naturali. In questa prospettiva, la costa ionica e lo Stretto di Messina vengono considerati luoghi nei quali la conservazione della biodiversità deve procedere insieme alla salvaguardia delle attività produttive e alla tutela delle condizioni di vita delle comunità locali. La sfida consiste nel costruire una maggiore consapevolezza del legame tra la salute degli ecosistemi e il benessere delle persone, attraverso interventi che coinvolgano direttamente il territorio.

Dal mare alle colline, una responsabilità condivisa per il futuro delle nuove generazioni

Il messaggio conclusivo rilanciato da AssoCEA Messina è quello di considerare la difesa della macchia mediterranea e la tutela del mare come parti di un unico impegno per il futuro del territorio. La protezione degli ambienti naturali non riguarda soltanto la conservazione delle specie vegetali e animali, ma coinvolge la sicurezza delle comunità, la sostenibilità delle attività economiche e la trasmissione alle nuove generazioni delle conoscenze legate al paesaggio. La quinta Settimana della Macchia Mediterranea in Sicilia e il seminario di Furci Siculo hanno offerto un’occasione per collegare questi temi alle ricorrenze dedicate alla pesca e agli alberi, sottolineando come la salvaguardia degli ecosistemi richieda attenzione sia alle risorse ambientali sia alle persone che ne dipendono. Dalla collina alla costa, dalla pesca artigianale alla cura delle essenze autoctone, emerge la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadini. Un percorso che, nella visione dell’associazione, deve tenere insieme memoria del territorio, responsabilità ambientale e prospettive di sviluppo, riconoscendo nella tutela della natura e del lavoro umano due condizioni fondamentali per la qualità della vita delle comunità dello Stretto e della costa ionica messinese.