Messina si avvicina alla gestione diretta di quasi 62 milioni di euro di fondi europei destinati a 26 interventi strategici per il miglioramento delle infrastrutture, dei trasporti e dei servizi sul territorio. La Giunta regionale siciliana ha infatti approvato gli schemi di convenzione che riconoscono le Autorità urbane di Messina e Palermo come organismi intermedi del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027, compiendo un nuovo passaggio nell’iter per l’attuazione delle strategie territoriali finanziate con risorse europee. La decisione consentirà alle due Aree urbane funzionali (Fua), una volta completati i passaggi amministrativi previsti, di assumere direttamente le funzioni di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi selezionati nell’ambito dei rispettivi programmi territoriali. Per Messina, la novità riguarda un pacchetto di 26 progetti per un importo complessivo vicino ai 62 milioni di euro. Tra gli interventi figurano il potenziamento della mobilità urbana, con la prevista acquisizione di nuovi tram, il miglioramento delle reti idriche, la riqualificazione degli edifici, la realizzazione di spazi verdi e strutture destinate all’enogastronomia e ai grandi eventi. Il provvedimento interessa anche Palermo, dove sono stati individuati 80 progetti per 138,9 milioni di euro. Complessivamente, per le due aree urbane, gli interventi già selezionati sono 106, per un valore di circa 200,9 milioni di euro.

Messina, 26 progetti per quasi 62 milioni di euro: cosa prevede il programma Fesr

Il riconoscimento dell’Autorità urbana di Messina come organismo intermedio rappresenta un passaggio importante nel percorso di attuazione dei finanziamenti europei destinati allo sviluppo del territorio. L’Area urbana funzionale di Messina comprende nove Comuni, si estende su una superficie di 323 chilometri quadrati e interessa una popolazione complessiva di oltre 250mila abitanti, secondo i dati aggregati contenuti nel dossier statistico del 2023. L’ente capofila è l’Amministrazione comunale di Messina, chiamata a svolgere un ruolo centrale nel coordinamento della strategia territoriale insieme agli altri Comuni della coalizione. Gli interventi già selezionati interessano diversi ambiti della vita cittadina e dei servizi pubblici. Le risorse sono destinate a progetti che riguardano la viabilità, la mobilità, il trasporto pubblico, le infrastrutture idriche, l’efficientamento energetico, la sicurezza del territorio e la riqualificazione urbana. Il programma comprende anche interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, nella valorizzazione dei beni storici e nella realizzazione di strutture destinate ad attività legate all’enogastronomia e ai grandi eventi.

Nuovi tram a Messina: tra gli interventi finanziati anche il trasporto pubblico

Uno degli aspetti più rilevanti per i cittadini riguarda il settore della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale. Tra le operazioni già selezionate nell’ambito della Fua di Messina è infatti prevista l’acquisizione di nuovi tram da parte del Comune, inserita nel più ampio programma di interventi dedicati alla mobilità e ai trasporti. Il potenziamento del sistema tranviario rientra quindi tra le priorità individuate nella strategia territoriale finanziata dal Pr Fesr Sicilia 2021-2027. Accanto ai nuovi mezzi, il programma comprende altri progetti riguardanti la viabilità e il sistema dei trasporti, con l’obiettivo di intervenire sulle infrastrutture e sui servizi dell’area urbana funzionale. Il provvedimento regionale non specifica, nella comunicazione diffusa, il numero dei nuovi tram che saranno acquisiti, né indica l’importo destinato esclusivamente a questa operazione. Il finanziamento rientra nel quadro complessivo dei 26 interventi selezionati, per un valore vicino ai 62 milioni di euro.

Reti idriche, efficientamento energetico e prevenzione dei rischi: gli altri interventi previsti a Messina

Il programma destinato all’Area urbana funzionale di Messina non riguarda soltanto il trasporto pubblico, ma comprende anche interventi su servizi essenziali e infrastrutture del territorio. Tra le priorità individuate figurano il miglioramento delle reti idriche e l’efficientamento energetico, due ambiti che incidono direttamente sulla gestione delle risorse e sul funzionamento delle strutture pubbliche. Una parte della strategia territoriale è dedicata inoltre alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze, con interventi finalizzati a rafforzare la capacità del territorio di affrontare situazioni critiche. Il programma prevede anche la creazione e la valorizzazione di spazi a verde, la riqualificazione edilizia e interventi sul patrimonio storico. Un ulteriore settore riguarda l’edilizia residenziale pubblica, inserita tra gli ambiti di investimento dell’area urbana funzionale. Completano il quadro le iniziative per la realizzazione di strutture dedicate all’enogastronomia e ai grandi eventi, previste nell’ambito della strategia di sviluppo territoriale.

Fondi europei a Messina: il Comune capofila di un’area con nove Comuni e oltre 250mila abitanti

La strategia territoriale non riguarda esclusivamente il capoluogo, ma coinvolge l’intera Area urbana funzionale di Messina, costituita da una coalizione di nove Comuni. Secondo i dati del dossier statistico del 2023, l’area comprende una popolazione superiore ai 250mila abitanti e si sviluppa su un territorio di 323 chilometri quadrati. Il Comune di Messina svolge il ruolo di ente capofila della coalizione, mentre il riconoscimento come organismo intermedio consentirà all’Autorità urbana di gestire direttamente le funzioni attribuite attraverso le convenzioni previste dal programma europeo. Il nuovo assetto amministrativo punta a responsabilizzare le coalizioni di Comuni nella realizzazione degli interventi selezionati, attraverso un sistema nel quale le autorità urbane assumono specifici compiti di attuazione, monitoraggio e controllo. Le funzioni saranno esercitate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea e dal sistema di gestione del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027.

Palermo, 80 progetti per 138,9 milioni: dagli interventi sul trasporto pubblico al mercato ittico

Il provvedimento della Giunta regionale riguarda anche l’Autorità urbana di Palermo, per la quale sono già stati individuati 80 progetti, con un investimento complessivo di 138,9 milioni di euro. L’Area urbana funzionale palermitana si estende su circa 1.500 chilometri quadrati, comprende 31 Comuni e interessa una popolazione superiore ai 980mila abitanti, secondo il dossier statistico del 2023. L’ente capofila è l’Amministrazione comunale di Palermo, che coordina la coalizione territoriale. Gli investimenti selezionati comprendono interventi sulle reti e sui nodi intermodali del trasporto pubblico locale, sul potenziamento della mobilità dolce e sulla digitalizzazione. Il programma prevede inoltre la realizzazione di aree verdi e parchi, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la rigenerazione di spazi urbani e zone costiere. Altri progetti riguardano l’efficientamento energetico degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica, oltre al miglioramento dell’impiantistica sportiva. Tra le operazioni già selezionate figura anche la riqualificazione strutturale del mercato ittico di Palermo, inserita nel pacchetto di interventi finanziati attraverso il programma europeo.