Nuove corse degli autobus per ridurre il sovraffollamento dei mezzi, modifiche agli orari dei collegamenti per agevolare gli studenti pendolari, maggiore informazione sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo e campagne di educazione alla salute. Sono le principali iniziative promosse dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Messina, che avvia una nuova fase di impegno istituzionale attraverso la presentazione di proposte concrete rivolte agli istituti scolastici e alle aziende di trasporto del territorio. La presidente Alessandra Majolino e il vicepresidente Giorgio Bensaia hanno promosso una serie di interventi finalizzati a rafforzare la tutela dei diritti degli studenti, migliorare la qualità della vita scolastica e favorire una maggiore collaborazione tra la rappresentanza studentesca e gli interlocutori istituzionali. Tre i principali ambiti di intervento individuati dalla Consulta, con particolare attenzione alle difficoltà quotidiane dei pendolari, per i quali la possibilità di raggiungere la scuola e rientrare a casa in tempi ragionevoli rappresenta una condizione essenziale per garantire il diritto allo studio.

Trasporti scolastici nel Messinese: richieste nuove corse e modifiche agli orari

Sul fronte della mobilità, la Consulta ha trasmesso tre istanze alle aziende Interbus S.p.A. e Matasso Antonino S.A.S. Autoservizi, elaborate in collaborazione con i rappresentanti degli istituti scolastici dei territori interessati. Tra le principali criticità segnalate figurano il sovraffollamento dei mezzi, i prolungati tempi di attesa alle fermate e la mancata corrispondenza tra gli orari delle lezioni e quelli dei collegamenti disponibili, problematiche che incidono sulla quotidianità degli studenti, sottraendo tempo allo studio, alle attività sportive e alla vita personale. Per l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Salvatore Pugliatti”, sede di Trappitello, a Taormina, la Consulta, insieme alle rappresentanti d’istituto Miriam Giuffrida e Sophia Sturiale, ha richiesto a Interbus l’attivazione di due nuove corse feriali sulla tratta Fiumefreddo-Chianchitta, rispettivamente alle ore 07:00 per l’andata e alle ore 13:15 per il ritorno, con l’obiettivo di ridurre il sovraffollamento degli autobus e migliorare il servizio a disposizione degli studenti.

Altre due proposte riguardano l’Istituto di istruzione superiore “Alessandro Manzoni”, nelle sedi di Santo Stefano di Camastra e Caronia, e sono state elaborate insieme ai rappresentanti d’istituto Alice Valenti e Francesco Campo. A Interbus è stato richiesto di anticipare di 40 minuti, dalle ore 14:15 alle ore 13:35, la corsa del lunedì, mercoledì e venerdì sulla tratta Santo Stefano di Camastra-Motta d’Affermo. A Matasso Antonino S.A.S. Autoservizi è stato invece chiesto di posticipare di 30 minuti, dalle ore 13:30 alle ore 14:00, la corsa del lunedì e del mercoledì sulla tratta Santo Stefano di Camastra-Castel di Lucio. Quest’ultima modifica consentirebbe agli studenti pendolari provenienti da Caronia di usufruire della coincidenza, evitando di dover attendere fino alle ore 15:05. Le richieste nascono dall’ascolto diretto delle esigenze della comunità studentesca e dalla collaborazione con i rappresentanti dei singoli istituti, con l’intento di individuare soluzioni mirate alle problematiche dei diversi territori.

Bullismo e cyberbullismo, la Consulta chiede maggiore informazione nelle scuole

Un altro ambito di intervento riguarda la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. La Consulta ha trasmesso ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado della Città Metropolitana di Messina un’apposita istanza per promuovere la diffusione delle informazioni relative alla figura del docente referente e al Protocollo antibullismo e cyberbullismo, in coerenza con quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 e successive modificazioni e integrazioni. L’obiettivo è consentire a studentesse e studenti di conoscere le figure scolastiche alle quali rivolgersi, gli strumenti di tutela disponibili e le procedure da seguire in presenza di eventuali episodi di prevaricazione, discriminazione e violenza, anche attraverso i mezzi digitali. Secondo la Consulta, infatti, la prevenzione non può limitarsi alla gestione delle singole emergenze, ma deve tradursi in un impegno educativo quotidiano, fondato sulla consapevolezza, sull’ascolto e sulla responsabilizzazione dell’intera comunità scolastica.

Educazione alla salute, la collaborazione con l’ASP di Messina

Accanto alla sicurezza e alla tutela degli studenti, la Consulta intende promuovere una maggiore attenzione alla salute e all’adozione di stili di vita consapevoli. Una seconda istanza indirizzata ai dirigenti scolastici propone agli istituti di aderire alle campagne di educazione alla salute e prevenzione promosse dall’Azienda sanitaria provinciale nell’ambito del progetto “ASP Messina a Scuola”. L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra il mondo scolastico e i servizi sanitari territoriali, favorendo occasioni di informazione, sensibilizzazione e confronto sulle tematiche legate al benessere psicofisico degli adolescenti. La scuola rappresenta, secondo i promotori, uno dei principali luoghi nei quali diffondere una cultura della prevenzione, offrendo alle nuove generazioni gli strumenti necessari per compiere scelte responsabili e acquisire una maggiore consapevolezza rispetto alla propria salute.

Le iniziative delineano la linea d’azione della nuova Consulta Provinciale degli Studenti di Messina, orientata a trasformare le esigenze della comunità scolastica in proposte capaci di incidere concretamente sulla quotidianità dei ragazzi. Sicurezza, prevenzione, salute e mobilità diventano così parte integrante di un percorso che riconosce nella scuola non soltanto un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio di crescita personale, tutela dei diritti e formazione alla cittadinanza. Il principio alla base delle istanze presentate dalla Consulta è quello di un diritto allo studio che non si esaurisca tra le mura scolastiche, ma comprenda la possibilità di imparare in un ambiente sicuro, prendersi cura della propria salute e accedere alle medesime opportunità, indipendentemente dal territorio in cui si vive.