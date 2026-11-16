Messina, controlli straordinari del Corpo Forestale a Cesarò e Alcara Li Fusi: 70 persone identificate e 6 verbali

In data 15 novembre u.s., uomini del Corpo Forestale della Regione Siciliana hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nell’ambito delle attività di prevenzione, vigilanza e contrasto agli illeciti in materia forestale e ambientale, con particolare attenzione alla tutela delle aree naturali protette, nei territori dei Comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi. L’attività ha coinvolto personale dei Distaccamenti Forestali di Cesarò, Francavilla di Sicilia, Messina – Colle San Rizzo, Militello Rosmarino, San Fratello, Galati, Tortorici, Sant’Angelo di Brolo, Mistretta e Naso, con l’impiego complessivo di 20 unità di personale e 9 automezzi di servizio Nel corso dell’attività sono state controllate 70 persone e 52 automezzi. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di rilevare diverse violazioni alla normativa forestale e alle disposizioni in materia di aree protette, con l’elevazione di 6 verbali di contestazione.

L’attività rappresenta un’importante azione di presidio e controllo del territorio, finalizzata a contrastare gli illeciti ambientali, salvaguardare il patrimonio boschivo e naturalistico e garantire il rispetto delle norme poste a tutela dell’ambiente. Il servizio conferma l’importanza della collaborazione operativa tra i diversi presidi territoriali del Corpo Forestale della Regione Siciliana, rafforzando la presenza istituzionale e l’azione di vigilanza a tutela del territorio e della collettività. L’attività posta in essere è stata coordinata dal Dr. Salvatore Bottari, Dirigente Responsabile del Servizio IRF 12 “Messina” del Corpo Forestale della Regione Siciliana.