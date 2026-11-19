Si è conclusa un’attività di controllo ambientale condotta dal personale del Distaccamento Forestale di Cesarò, al comando dell’l’Ispettore Superiore For.le Silvestro Polizzi. L’operazione, svolta con il coordinamento del Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, Dott. Salvatore Bottari, ha riguardato una realtà zootecnica operante tra i territori di Cesarò e San Teodoro (ME), con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti di azoto sui terreni aziendali.

Le verifiche, effettuate anche con il supporto del Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Messina, hanno consentito di acquisire ed esaminare documentazione relativa alla disponibilità delle superfici agricole e alla movimentazione dei capi di bestiame. L’attività si inserisce nell’ambito delle azioni di vigilanza e tutela ambientale svolte dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, a salvaguardia del territorio, delle risorse naturali e della qualità delle matrici ambientali.