Messina, controlli a tappeto dei Carabinieri: 23 denunciati, 16 segnalati per droga e multe per oltre 35mila euro

controlli carabinieri notte
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Nel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri delle Compagnie Messina Centro, Messina Sud, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto hanno predisposto una serie di servizi finalizzati a incrementare la sicurezza percepita e reprimere ogni forma di illegalità, monitorando anche il rispetto del Codice della Strada con particolare attenzione alle persone che si mettono alla guida dopo avere assunto alcolici o stupefacenti. Nell’ambito delle varie attività svolte, sono stati controllati più di 280 veicoli e oltre 400 persone, contestando diverse violazioni al Codice della Strada per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Difatti, con riferimento ai reati connessi con la circolazione stradale, i militari hanno deferito in stato di libertà 23 persone all’Autorità Giudiziaria, di cui 9 per guida in stato di ebbrezza e 7 sotto l’effetto di stupefacenti, a cui se ne aggiungo 6 per porto di coltelli di genere vietato e una per falsità materiale.
Infine, 80 sono state le contravvenzioni al Codice della Strada elevate, per un importo complessivo di oltre 35.000 euro e complessivi 141 punti decurtati sulle patenti di guida.

Per quanto concerne il contrasto ai fenomeni connessi con gli stupefacenti, 16 persone – di età compresa tra 22 e 50 anni – sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish e crack detenute per uso personale, sequestrate per poi essere inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Leggi altri articoli di Messina
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google