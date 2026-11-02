Messina, controlli a tappeto dei Carabinieri: 23 denunciati, 16 segnalati per droga e multe per oltre 35mila euro

Nel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri delle Compagnie Messina Centro, Messina Sud, Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto hanno predisposto una serie di servizi finalizzati a incrementare la sicurezza percepita e reprimere ogni forma di illegalità, monitorando anche il rispetto del Codice della Strada con particolare attenzione alle persone che si mettono alla guida dopo avere assunto alcolici o stupefacenti. Nell’ambito delle varie attività svolte, sono stati controllati più di 280 veicoli e oltre 400 persone, contestando diverse violazioni al Codice della Strada per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Difatti, con riferimento ai reati connessi con la circolazione stradale, i militari hanno deferito in stato di libertà 23 persone all’Autorità Giudiziaria, di cui 9 per guida in stato di ebbrezza e 7 sotto l’effetto di stupefacenti, a cui se ne aggiungo 6 per porto di coltelli di genere vietato e una per falsità materiale.

Infine, 80 sono state le contravvenzioni al Codice della Strada elevate, per un importo complessivo di oltre 35.000 euro e complessivi 141 punti decurtati sulle patenti di guida.

Per quanto concerne il contrasto ai fenomeni connessi con gli stupefacenti, 16 persone – di età compresa tra 22 e 50 anni – sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish e crack detenute per uso personale, sequestrate per poi essere inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.