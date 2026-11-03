Messina, Controcorrente apre una nuova sede in centro: La Vardera inaugura la segreteria politica di De Leo

Controcorrente rafforza la propria presenza a Messina con l’apertura della nuova segreteria politica del deputato regionale Alessandro De Leo. A inaugurare la sede sarà Ismaele La Vardera, parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana e leader del movimento. L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini, è in programma sabato 7 novembre alle ore 18, nei locali di via Dogali 25, nel cuore della città dello Stretto, a pochi passi da piazza Cairoli.

All’inaugurazione anche i deputati Marano e Gilistro

All’evento parteciperanno anche gli altri componenti del gruppo di Controcorrente all’Ars: la deputata catanese Jose Marano e il parlamentare siracusano Carlo Gilistro. Nei giorni scorsi, insieme a De Leo e La Vardera, hanno preso parte all’inaugurazione delle rispettive segreterie territoriali, nell’ambito del percorso di radicamento del movimento sul territorio siciliano. La nuova sede messinese si propone come punto di riferimento politico di Controcorrente per l’intera provincia di Messina, offrendo uno spazio dedicato alla presenza e all’attività del movimento sul territorio.

Un confronto sui temi della politica regionale

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per un confronto sulle principali questioni di attualità dell’agenda politica regionale. La presenza dei quattro deputati del gruppo all’Assemblea Regionale Siciliana accompagnerà così l’apertura del nuovo spazio politico nel centro cittadino, con un appuntamento rivolto anche alla partecipazione dei cittadini.