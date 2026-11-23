Arte, sensibilizzazione e impegno istituzionale si incontrano domani, martedì 24 novembre, a Palazzo Zanca, in occasione delle iniziative promosse per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. Alle ore 10, nel Transatlantico del Palazzo municipale, l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata e l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso inaugureranno la mostra “Tutti i colori del buio”, dedicata al tema del femminicidio e realizzata dalla pittrice messinese Daniela Cipitì, Crime Artist. L’esposizione, promossa nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione legate alla ricorrenza internazionale, affida al linguaggio dell’arte il compito di raccontare una delle più drammatiche emergenze sociali del nostro tempo, richiamando l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere e sulla necessità di contrastarlo attraverso un impegno condiviso.

Subito dopo l’inaugurazione, nel Salone delle Bandiere, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Fare rete contro la violenza: Ruoli, Strategie e Buone Prassi”. L’incontro coinvolgerà rappresentanti istituzionali e la rete dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) del territorio, offrendo un momento di confronto e approfondimento sulle esperienze, gli strumenti e le buone pratiche da mettere in campo per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza, promuovendo la tutela della dignità delle donne nei luoghi di lavoro e nella società. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Unico di Garanzia del Comune di Messina, in partnership con l’Assessorato alle Pari Opportunità, e si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione promosse in occasione del 25 novembre. Attraverso l’espressione artistica e il dialogo tra istituzioni, l’appuntamento intende sottolineare il valore della collaborazione e delle sinergie territoriali, per contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sul rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione. I dipinti di Daniela Cipitì resteranno esposti negli spazi di Palazzo Zanca fino a sabato 28 novembre, offrendo alla cittadinanza un’occasione di riflessione su un tema che richiede attenzione, responsabilità e un impegno concreto da parte di tutti.