Messina, Consiglio comunale tra tensioni e scontri: passa all’unanimità il regolamento sugli alloggi popolari

Il Consiglio comunale di Messina approva all’unanimità le modifiche al regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Un via libera arrivato nel corso di una seduta che ha visto anche l’approvazione di due debiti fuori bilancio, ma che non è stata priva di momenti di tensione e accesi confronti tra i rappresentanti politici presenti in Aula. Oltre ai provvedimenti amministrativi, infatti, la discussione è stata caratterizzata da uno scontro tra il consigliere del Partito Democratico Alessandro Russo e il presidente Massimiliano Minutoli, accusato di non consentire ai rappresentanti del gruppo Dem di intervenire liberamente. Scintille anche tra il consigliere di Fratelli d’Italia Carbone e l’assessore Calafiore, al centro di un confronto sulla situazione dei senzatetto in città.

Alloggi popolari a Messina, approvate all’unanimità le modifiche al regolamento

Il principale provvedimento approvato dal Consiglio comunale riguarda la modifica del Regolamento comunale sui criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, precedentemente approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 542 del 17 dicembre 2024. La proposta ha ottenuto il voto favorevole unanime dell’Aula, consentendo così il via libera alle modifiche del regolamento che disciplina l’assegnazione e la gestione degli alloggi popolari nel territorio comunale. Nel corso della stessa seduta sono stati approvati anche i due debiti fuori bilancio inseriti tra gli argomenti in trattazione.

Calafiore: “traguardo di straordinaria importanza per la nostra comunità”

“L’esito del voto di oggi in Consiglio Comunale rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per la nostra comunità – dichiara l’Assessore alle Politiche per la Casa, Alessandra Calafiore –. La piena adesione di tutte le forze politiche al provvedimento conferma la bontà di un lavoro lungo e rigoroso, orientato unicamente alla tutela dei diritti delle famiglie più fragili e alla trasparenza dell’azione amministrativa. Con questo passaggio dotiamo la città di uno strumento normativo moderno, pronto e perfettamente garantista, che ci consentirà a breve di procedere con l’emanazione del nuovo bando di concorso per l’aggiornamento e la realizzazione della nuova graduatoria degli alloggi popolari”.

Le modifiche introdotte si sono rese necessarie per recepire i principi sanciti dalla sentenza n. 1/2026 della Corte Costituzionale

Le modifiche introdotte si sono rese necessarie in primo luogo per recepire i principi sanciti dalla sentenza n. 1/2026 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità delle clausole sul “radicamento territoriale” laddove prevalgano sulla valutazione dell’effettivo stato di bisogno. In virtù della pronuncia della Consulta:

• Superamento dell’anzianità di residenza: è stato eliminato il criterio che attribuiva punteggio in base alla sola residenza storica.

• Valorizzazione dell’attesa in graduatoria: viene introdotto il punteggio legato all’anzianità di permanenza nella graduatoria (fino a un massimo di 6 punti), riconoscendo che il protrarsi dell’attesa documenta il reale acuirsi del disagio abitativo ed economico.

Il Regolamento approvato disciplina inoltre in maniera puntuale altri aspetti cruciali per l’equità d’accesso e la gestione del patrimonio abitativo pubblico:

• Certezza dei dati reddituali: per garantire la massima trasparenza e l’omogeneità delle valutazioni, si fa riferimento chiaro all’attestazione ISEE, sia nella forma ordinaria che corrente.

• Tutela socio-economica e morosità: viene introdotta una disciplina specifica che consente di concordare piani di rientro rateizzati fino a un massimo di 120 mensilità, parametrati in base al reddito del nucleo familiare e all’entità della morosità accumulata, per tutelare i nuclei in reale difficoltà ed evitare l’esclusione sociale.

Calafiore: “desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’intero Consiglio Comunale”

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’intero Consiglio Comunale, alla Commissione di merito e agli uffici del Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche per la Casa per il clima costruttivo e l’impegno profuso – conclude l’Assessore Calafiore –. L’unanimità dell’aula dimostra che quando si lavora nell’esclusivo interesse dei cittadini e del bene comune, le istituzioni sanno parlare con un’unica voce forte e coesa”.