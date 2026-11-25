Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Messina. La seduta ordinaria è convocata per domani, giovedì 26 novembre, alle ore 14, presso l’Aula consiliare di Palazzo Zanca. Sono quattordici le proposte di deliberazione inserite all’ordine del giorno, che spaziano dall’acquisizione di un’area al patrimonio comunale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, fino agli interventi per l’inclusione sociale e il potenziamento della Polizia Municipale. In apertura sarà esaminata la proposta n. 243 del 19 ottobre 2026, relativa all’acquisizione sanante al patrimonio comunale di un’area situata in località Sperone, ai sensi dell’articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Messina, undici proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio

Una parte significativa della seduta sarà dedicata all’esame di undici proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. Si tratta di debiti derivanti da sentenze, decreti ingiuntivi e ordinanze di assegnazione somme emessi dalle competenti autorità giudiziarie.

Accessibilità e inclusione delle persone sorde: la proposta in Consiglio

Tra le proposte di indirizzo figura la n. 260 del 2 novembre 2026, relativa alla predisposizione di un Piano comunale per l’accessibilità e l’inclusione delle persone sorde e con disabilità uditiva. La proposta riguarda anche il sostegno alle famiglie e la sicurezza della strada antistante la sede dell’Ente Nazionale Sordi di Messina.

Polizia Municipale, la proposta per aumentare il numero degli agenti

A completare l’ordine del giorno sarà la proposta di indirizzo n. 261 del 2 novembre 2026, riguardante il potenziamento del Corpo di Polizia Municipale di Messina. In particolare, la proposta prevede l’inserimento nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2027-2029 di ulteriori posti di agente di Polizia locale, attraverso lo scorrimento della graduatoria vigente.