Messina, Consiglio comunale: in Aula le modifiche al regolamento sugli alloggi popolari e i debiti fuori bilancio

Il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi domani, martedì 10 novembre, alle ore 14:00, per una seduta ordinaria dedicata all’esame di diversi provvedimenti amministrativi. Tra i principali argomenti all’ordine del giorno figura la proposta di modifica del Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). L’Aula sarà chiamata a esaminare la proposta di revisione del regolamento che disciplina i criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi popolari a Messina. Il documento attualmente in vigore è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 542 del 17 dicembre 2024.

La proposta di modifica sarà quindi al centro dei lavori consiliari, nell’ambito della disciplina comunale relativa alla gestione del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica. Nel corso della stessa seduta, il Consiglio comunale di Messina sarà inoltre chiamato a esaminare due proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 267/2000.