Un nuovo passo avanti nel risanamento di Messina. Questa mattina, a Palazzo Zanca, sono state consegnate le chiavi dei primi 14 alloggi alle famiglie aventi diritto nell’ambito del programma di risanamento “E” – Gazzi/Via Rosso da Messina/Pirandello, Area 15, Lotto 4. Un momento importante per i nuclei familiari coinvolti nel percorso di ricollocamento abitativo. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente di ArisMè Massimo Rizzo, i consiglieri del Consiglio di Amministrazione Giovanna Sciuto e Domenico Quartarone, la direttrice generale Loredana Bonasera e il sub-commissario Santi Trovato.

Risanamento a Messina, consegnate le prime 14 abitazioni

L’assegnazione degli alloggi rientra nel programma di risanamento dell’area di Gazzi, via Rosso da Messina e Pirandello, attraverso il quale prosegue il ricollocamento delle famiglie aventi diritto. La graduatoria definitiva, pubblicata il 30 ottobre, ha individuato complessivamente 23 nuclei familiari destinatari del ricollocamento. Con la consegna delle chiavi avvenuta questa mattina, 14 famiglie hanno ricevuto le nuove abitazioni, mentre per le restanti 9 sono ancora in fase di completamento le procedure necessarie all’assegnazione. Si tratta di un ulteriore passaggio nel percorso di risanamento che interessa il territorio messinese, con l’obiettivo di procedere al ricollocamento abitativo delle famiglie coinvolte negli interventi previsti.

Basile: prosegue il lavoro di ArisMè e della Struttura Commissariale

A comunicare l’avvenuta consegna è stato il sindaco Federico Basile, che ha illustrato lo stato di avanzamento delle assegnazioni e il lavoro svolto dai soggetti coinvolti nel programma. “Questa mattina, a Palazzo Zanca, sono state consegnate le chiavi dei primi 14 alloggi alle famiglie aventi diritto nell’ambito del programma di risanamento “E” – Gazzi/Via Rosso da Messina/Pirandello, Area 15, Lotto 4. Alla consegna hanno partecipato il sindaco Federico Basile, il presidente di ArisMè Massimo Rizzo, i consiglieri del CDA Giovanna Sciuto e Domenico Quartarone, la direttrice generale Loredana Bonasera e il sub-commissario Santi Trovato.

La graduatoria definitiva, pubblicata il 30 ottobre, ha individuato 23 nuclei familiari aventi diritto al ricollocamento. Con la consegna di oggi, 14 famiglie hanno ricevuto le chiavi delle nuove abitazioni; per le restanti 9 famiglie sono in fase di completamento le procedure di assegnazione. Prosegue così il percorso di ricollocamento delle famiglie coinvolte nel risanamento dell’area di Gazzi, attraverso il lavoro di ArisMè in sinergia con la Struttura Commissariale”.