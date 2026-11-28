Messina protagonista su LA7 nella puntata di domani, domenica 29 novembre, alle ore 12.00, di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il programma televisivo condotto dalla giornalista Stefania Capobianco, dedicato alla scoperta del patrimonio storico, culturale e delle eccellenze dei territori italiani attraverso il viaggio ferroviario. La città dello Stretto aprirà l’ultima puntata della seconda edizione del programma, raccontandosi come storica porta d’accesso alla Sicilia e crocevia di popoli, culture e collegamenti. Un viaggio televisivo che offrirà al pubblico nazionale l’opportunità di conoscere alcuni dei luoghi più rappresentativi di Messina e il suo importante ruolo nella storia ferroviaria italiana.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Basile, ha accolto con favore l’iniziativa, assicurando la propria collaborazione alla troupe televisiva durante le riprese. Un’opportunità che si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione e promozione dell’immagine di Messina, delle sue bellezze e della sua identità. La presenza di Messina all’interno del programma rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio e delle sue peculiarità, valorizzandone il patrimonio culturale, paesaggistico e infrastrutturale davanti a un pubblico nazionale.

L’itinerario partirà da Piazza Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, per proseguire alla scoperta di una città profondamente legata al mare. Il Tempio votivo di Cristo Re, il Santuario di Montalto, gli straordinari scorci sullo Stretto e il caratteristico porto a forma di falce accompagneranno i telespettatori in un percorso attraverso il patrimonio storico, artistico e monumentale messinese. Particolare attenzione sarà dedicata alla stazione di Messina Marittima, luogo in cui l’architettura ferroviaria incontra l’arte attraverso la monumentale opera musiva realizzata su disegno di Michele Cascella. Con la partecipazione dell’ingegnere Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiane, la conduttrice approfondirà anche il sistema di imbarco dei convogli ferroviari sulle navi traghetto, una peculiarità che da oltre un secolo assicura la continuità dei collegamenti ferroviari tra la Sicilia e il continente.

Da Messina il viaggio proseguirà a bordo di un treno storico lungo la linea ferroviaria ionica, costeggiando il mare fino alla stazione di Taormina-Giardini, per poi continuare idealmente verso Catania. Un percorso che consentirà di ripercorrere oltre 150 anni di storia ferroviaria e di raccontare il contributo della ferrovia allo sviluppo economico, sociale e turistico della Sicilia orientale.

La produzione ha rivolto un sentito ringraziamento al sindaco Federico Basile e all’Amministrazione comunale per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate nel corso delle attività di ripresa. “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” è una produzione DirAmare, realizzata con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in collaborazione con il Gruppo FS Italiane e la Fondazione FS Italiane.