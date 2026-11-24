Quante pratiche di sanatoria edilizia sono ancora inevase al Comune di Messina e quanti cittadini attendono una risposta da anni, in alcuni casi da decenni? Sono gli interrogativi sollevati dal gruppo consiliare Scurria Sindaco – Partecipazione, che ha presentato un’istanza formale per “conoscere il numero delle pratiche ancora pendenti relative agli accertamenti di conformità e ai condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003”. Il gruppo consiliare ha chiesto inoltre “di conoscere il numero delle istanze definite nel corso del 2026, con l’indicazione degli esiti favorevoli e dei dinieghi, per verificare l’efficienza della macchina amministrativa comunale”. “Vogliamo capire a che punto siamo e verificare come funziona realmente la macchina amministrativa. Quarant’anni di attesa per alcuni condoni sono un dato che impone una riflessione seria. Ma il problema non riguarda soltanto le pratiche del passato: riguarda anche chi oggi deve chiedere un permesso di costruire e attende una risposta dal Comune”, afferma il gruppo consiliare.

Messina, chiesti chiarimenti anche sui permessi di costruire

L’iniziativa sarà estesa anche ai tempi di rilascio dei permessi di costruire, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle scadenze previste per la conclusione dei procedimenti amministrativi. “Per questo estenderemo la nostra iniziativa ai tempi di conclusione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di costruire. Quanto devono aspettare cittadini e imprese? Quanti procedimenti vengono conclusi nei termini previsti e quanti accumulano ritardi?”, prosegue il gruppo. “È un’unica questione di fondo: l’efficienza dell’amministrazione comunale e la sua capacità di dare risposte. La buona amministrazione si misura con i fatti, non con gli annunci. Semplificazione e sburocratizzazione devono diventare realtà, non slogan. Dietro ogni pratica ci sono cittadini, famiglie, imprese e investimenti che non possono rimanere ostaggio della burocrazia”. Al centro dell’iniziativa, dunque, la richiesta di maggiore trasparenza amministrativa e di tempi certi per cittadini e imprese. “Chiediamo trasparenza sui ritardi di ieri e garanzie sui tempi di domani. Perché il Comune deve essere un alleato di chi rispetta le regole, non un ostacolo”, conclude il gruppo consiliare Scurria Sindaco – Partecipazione.