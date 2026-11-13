Messina, completati i lavori alla scuola di Cumia: edificio completamente rinnovato, investimento da oltre 652mila euro

Una scuola completamente rinnovata, con nuove aule, servizi, uffici e interventi di miglioramento della sicurezza sismica. Sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico di Cumia, a Messina, al termine di un intervento che ha comportato un investimento di 652.546,92 euro oltre IVA. Ad annunciare la conclusione del cantiere è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella struttura insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà, alla dirigenza scolastica e ai tecnici degli uffici comunali che hanno seguito l’iter dei lavori. L’obiettivo della visita è stato verificare il completamento delle opere che hanno interessato l’edificio, attraverso una trasformazione degli ambienti interni e un importante intervento sulle strutture portanti. La conclusione dei lavori rappresenta un passaggio significativo per la comunità di Cumia, che potrà contare su un’infrastruttura scolastica rinnovata e progettata per rispondere alle esigenze del territorio.

Scuola di Cumia, conclusi i lavori: investimento di 652.546,92 euro oltre IVA

Il progetto di riqualificazione dell’edificio scolastico di Cumia ha previsto un investimento complessivo per i lavori indicato dall’Amministrazione comunale in 652.546,92 euro oltre IVA. Le risorse hanno consentito di intervenire in maniera approfondita sulla struttura, attraverso opere che hanno modificato l’organizzazione degli ambienti interni e interessato gli elementi portanti dell’edificio. Non si tratta, quindi, di un semplice intervento di manutenzione ordinaria, ma di una riqualificazione strutturale e funzionale destinata a migliorare le condizioni dell’immobile scolastico. Il completamento del cantiere segna la conclusione di un percorso amministrativo e tecnico seguito dagli uffici comunali, che hanno accompagnato le diverse fasi dei lavori fino alla verifica finale annunciata dal sindaco. L’intervento si inserisce nell’attività dell’Amministrazione rivolta al miglioramento degli edifici pubblici destinati all’istruzione, con particolare attenzione anche alle strutture presenti nei villaggi del territorio comunale.

Nuove aule, servizi e uffici: completamente ricostruiti gli spazi interni

Uno degli aspetti principali della riqualificazione riguarda la ricostruzione completa degli spazi interni dell’edificio scolastico. I lavori hanno consentito di realizzare nuove aule, servizi e uffici, modificando profondamente gli ambienti destinati alle attività scolastiche e alle funzioni amministrative. L’obiettivo dell’intervento è stato rendere la struttura più funzionale e adeguata alle esigenze della comunità scolastica di Cumia. La disponibilità di ambienti rinnovati rappresenta un elemento importante per l’organizzazione delle attività educative e per la gestione quotidiana degli spazi destinati a studenti, docenti e personale. Il progetto ha quindi interessato non soltanto l’aspetto dell’edificio, ma anche la sua articolazione interna, attraverso una trasformazione che punta a migliorare la fruibilità della struttura. La ricostruzione degli ambienti costituisce uno dei risultati più evidenti del cantiere, insieme agli interventi realizzati per aumentare la sicurezza dell’immobile.

Federico Basile: “una promessa mantenuta per la comunità di Cumia”

Il sindaco di Messina ha espresso soddisfazione per la conclusione dell’intervento, evidenziando il valore delle opere realizzate sia sotto il profilo della sicurezza sia per il miglioramento della funzionalità dell’edificio. “Questa mattina ho effettuato un sopralluogo insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà, alla dirigenza scolastica e ai tecnici degli uffici che hanno seguito l’iter dei lavori, per verificare il completamento delle opere.

Un investimento di 652.546,92 euro oltre IVA che ha consentito una profonda trasformazione dell’edificio: gli spazi interni sono stati completamente ricostruiti, con nuove aule, servizi e uffici, e un importante intervento sulle strutture portanti per migliorarne la sicurezza sismica. Si conclude così un cantiere atteso, che consegna al territorio un’infrastruttura scolastica rinnovata, più sicura e funzionale, capace di rispondere alle esigenze della comunità di Cumia. Un impegno che avevamo assunto e che oggi possiamo considerare una promessa mantenuta. La nostra Amministrazione continua a proseguire nell’impegno di garantire servizi e strutture adeguate anche ai villaggi dando così risposte concrete a tutto il territorio, senza lasciare indietro nessuno”. Le parole del primo cittadino sottolineano la volontà dell’Amministrazione di assicurare una distribuzione degli interventi anche nei villaggi, attraverso il miglioramento delle infrastrutture pubbliche e dei servizi destinati alle comunità locali.