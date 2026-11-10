Messina, cocaina, crack e hashish nascosti nell’armadio: arrestato un 21enne

Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di un 21enne santagatese. I fatti risalgono allo scorso venerdì quando agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata di Militello impegnati nel controllo del territorio hanno sottoposto a verifica il giovane perquisendone l’autovettura. Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione del giovane dove è stato trovato e sequestrato un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente. Nascosti in un armadio, gli agenti hanno rinvenuto 71 grammi di cocaina, 25 grammi di crack e 25 grammi di hashish. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti anche bilancini di precisione, un grinder e l’occorrente generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

A seguito dell’immediato arresto, su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Patti – guidata dal dott. Andrea Apollonio – il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il GIP ha disposto l’obbligo di dimora. “Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato”.