Chiusura totale al transito per un tratto della S.P. 157 Tortoriciana, nel territorio comunale di Longi. La Città Metropolitana di Messina ha disposto l’interdizione della circolazione in corrispondenza del km 21+300 circa, per consentire il ripristino di un pozzetto destinato alla raccolta delle acque piovane. Il provvedimento si inserisce nel programma di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale e si rende necessario per garantire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza.

La decisione è scaturita da un sopralluogo effettuato dalla Direzione dei lavori, che ha individuato la necessità di intervenire sul manufatto e ha ritenuto indispensabile la completa interdizione del tratto interessato, per evitare interferenze tra le attività di cantiere e la circolazione veicolare, tutelando così l’incolumità degli automobilisti e delle maestranze. L’opera rientra nel progetto di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza lungo le strade provinciali ricadenti nei territori comunali di Longi e Galati Mamertino.