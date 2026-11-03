Messina, chiude un tratto della Provinciale 50 a Castanea: dal 4 novembre stop al traffico, ecco i percorsi alternativi

Modifiche alla viabilità a Messina, nel villaggio di Castanea, dove da mercoledì 4 novembre fino al 20 novembre sarà chiuso al transito veicolare un tratto della strada provinciale 50. Il provvedimento, disposto dalla Città Metropolitana di Messina, si rende necessario per consentire alcuni interventi sui sottoservizi e mettere in sicurezza la carreggiata. La chiusura interesserà il tratto della S.P. 50 compreso tra via Masse e l’incrocio con piazza SS. Madonna del Rosario, all’interno del centro abitato di Castanea, in corrispondenza del chilometro 6 circa.

Castanea, chiusura della S.P. 50 per lavori alla rete delle acque piovane e fognarie

Gli interventi riguarderanno i sottoservizi destinati alla raccolta delle acque piovane e fognarie. La necessità di eseguire i lavori è emersa durante un sopralluogo tecnico, che ha evidenziato l’urgenza di procedere con le opere necessarie alla messa in sicurezza della strada. La sospensione della circolazione è stata quindi disposta per prevenire situazioni di pericolo e tutelare la pubblica e privata incolumità durante l’esecuzione degli interventi.

Come raggiungere Castanea: i tre percorsi alternativi

Per garantire i collegamenti con il villaggio durante il periodo di chiusura, sono stati individuati tre itinerari alternativi, percorribili in entrambi i sensi di marcia.

S.P. 45 Quattro Masse: attraverso Curcuraci e Massa San Giorgio.

attraverso Curcuraci e Massa San Giorgio. S.P. 50 da Spartà: con passaggio da Massa San Giorgio.

con passaggio da Massa San Giorgio. S.P. 50 da Portella: in direzione Castanea.

I percorsi consentiranno agli automobilisti di raggiungere Castanea e mantenere i collegamenti con il villaggio per tutta la durata degli interventi.

Chiusura fino al 20 novembre

Il provvedimento sulla Provinciale 50 a Castanea resterà in vigore dal 4 al 20 novembre, periodo previsto per l’esecuzione dei lavori sui sottoservizi. Gli interventi sono finalizzati a ripristinare condizioni di maggiore sicurezza lungo il tratto interessato, attraverso le opere necessarie alla sistemazione delle infrastrutture per la raccolta delle acque piovane e fognarie.