Scatta da stasera, venerdì 20 novembre, lo stop notturno al traffico veicolare lungo il sottovia ferroviario della strada provinciale 34 di Briga, a Messina. Il provvedimento resterà in vigore nei giorni lavorativi fino al 27 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 23:00 e le 06:00. La chiusura, disposta con l’ordinanza n. 81/2026 dalla III Direzione – Viabilità Metropolitana e Protezione Civile della Città Metropolitana, è necessaria per garantire l’incolumità pubblica durante la sosta dei mezzi d’opera impegnati nelle indagini strutturali sull’infrastruttura.

Per contenere i disagi, le attività sono state programmate nella fascia notturna di minore traffico. L’impresa esecutrice provvederà a installare la segnaletica locale e di preavviso lungo il tratto interessato, assicurando in ogni momento l’immediata riapertura al transito in caso di emergenza per auto e mezzi di soccorso.