Grande partecipazione all’incontro dedicato a “Chirurgia robotica. Ruolo e competenze dell’Infermiere”, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina. L’iniziativa ha riunito professionisti di diversi ambiti chirurgici per approfondire le competenze richieste nella preparazione e nella gestione degli interventi robotici, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla sicurezza dei pazienti. “La chirurgia robotica”, ha dichiarato in apertura dell’evento il presidente dell’OPI Messina, Salvatore Giuseppe Finocchio, “rappresenta una delle piu’ importanti evoluzioni della medicina moderna, che trasforma progressivamente l’organizzazione e le modalità operative delle sale operatorie. Trattasi di un’innovazione che coinvolge direttamente la professione infermieristica, chiamata ad acquisire nuove competenze tecniche, organizzative e relazionali”.

Chirurgia robotica, il ruolo degli infermieri in sala operatoria

Nel corso delle sessioni, moderate da Antonino Trino e Santi Barbaro, con la responsabilità scientifica di Francesco Sigari e Paola Lonia, responsabile della formazione dell’OPI Messina, sono state approfondite le caratteristiche dei sistemi robotici, la preparazione della sala operatoria e la gestione delle apparecchiature e dello strumentario dedicato. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza del paziente e alla collaborazione tra i componenti dell’équipe chirurgica, dalla pianificazione dell’intervento alla gestione delle eventuali criticità durante la procedura.

Per l’Azienda Ospedaliera Papardo sono intervenuti Sara Saltalamacchia, infermiera di sala operatoria in Urologia, Emanuele Gangemi, titolare di incarico di funzione organizzativa nel Blocco operatorio, Caterina Lo Miglio, infermiera del Blocco operatorio generale, Rita Cannavò, coordinatrice di Neurochirurgia, e Carmen Gemellaro, case manager. Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” sono intervenuti Aldo Bruno, coordinatore infermieristico del Blocco operatorio materno-infantile, e Annalisa Cotruzzola, coordinatrice infermieristica del Blocco operatorio di Chirurgia generale.

Il confronto tra i professionisti ha evidenziato il contributo dell’infermiere in ogni fase della procedura chirurgica. La conoscenza dei dispositivi, la predisposizione dello strumentario, la capacità di anticipare le esigenze dell’équipe e di intervenire tempestivamente in caso di criticità rappresentano responsabilità che richiedono competenze tecniche, capacità organizzative e una comunicazione efficace. Nel corso dell’incontro è stato inoltre sottolineato come la tecnologia non sostituisca la competenza e l’esperienza dei professionisti, ma contribuisca a valorizzarle, offrendo nuove opportunità per migliorare i percorsi chirurgici.

OPI Messina, l’impegno per la formazione continua

Con questa iniziativa, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina ha rinnovato il proprio impegno nella formazione continua, offrendo agli infermieri un’occasione di aggiornamento legata ai cambiamenti della pratica clinica. Investire nelle competenze dei professionisti che operano in sala operatoria significa accompagnare l’innovazione tecnologica e tradurla in una maggiore qualità e sicurezza dell’assistenza. A conclusione dell’evento è stato rivolto un ringraziamento al Provider San Giovanni Apostolo CFP per l’impegno, la professionalità e la collaborazione dimostrati nell’organizzazione del corso di chirurgia robotica.