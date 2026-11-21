Messina celebra il suo storico legame con la Germania attraverso un gesto simbolico che unisce memoria, amicizia internazionale e tutela dell’ambiente. Questa mattina, sabato 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, all’Agorà dello Stretto è stato piantato un albero commemorativo nell’ambito del progetto “75 alberi per 75 luoghi”, promosso dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma in collaborazione con Fondazione AlberItalia ETS. L’iniziativa celebra il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania e coinvolge 75 luoghi simbolici individuati sul territorio nazionale. Tra questi è stata selezionata anche Messina, città che nel corso dei secoli ha sviluppato importanti rapporti diplomatici, commerciali, culturali e familiari con il popolo tedesco. La cerimonia ha rappresentato anche l’occasione per annunciare un’importante novità sul fronte del verde pubblico a Messina: da lunedì 23 novembre prenderà avvio la fase operativa del nuovo programma di piantumazione di Messinaservizi Bene Comune, che prevede 548 nuovi alberi entro febbraio 2027, nell’ambito di una pianificazione destinata a proseguire fino al 2030.

Messina tra i 75 luoghi simbolo dell’amicizia tra Italia e Germania

La scelta di Messina da parte dell’Ambasciata tedesca è legata a una storia di relazioni che affonda le proprie radici nel XIX secolo e che comprende anche importanti testimonianze di solidarietà nei momenti più difficili vissuti dalla città. A spiegare le ragioni dell’inserimento di Messina nel progetto “75 alberi per 75 luoghi” è la stessa Ambasciata della Repubblica Federale di Germania: “Messina era la sede del Consolato tedesco più antico d’Italia, istituito dall’Imperatore Guglielmo I (1871-1888). Ancora prima c’era stato un Consolato prussiano. Oggi Messina ospita un Console Onorario di Germania. Sin dagli inizi del XIX secolo si stabilirono in città molti tedeschi. Dopo il devastante terremoto del 1908 la Germania inviò un treno pieno di aiuti”. Un legame che, dunque, non si limita alla dimensione diplomatica, ma comprende la presenza storica della comunità tedesca, i rapporti economici e familiari e soprattutto il ricordo degli aiuti arrivati dalla Germania dopo il terremoto del 1908.

La memoria di questi rapporti è stata valorizzata anche negli ultimi anni attraverso la collaborazione tra il Consolato Onorario di Germania e il Comune di Messina. Nel 2022 il Console Onorario Nunzio Turiaco aveva presentato al sindaco Federico Basile, alla presenza dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso, alcuni documenti storici relativi agli aiuti tedeschi successivi al terremoto. Nel settembre scorso ulteriori testimonianze documentali, risalenti al gennaio 1909, sono state consegnate all’Archivio Storico comunale, nell’ambito di un percorso di collaborazione culturale seguito anche dall’assessore Caruso.

La cerimonia all’Agorà dello Stretto con il sindaco Basile e il Console Turiaco

La messa a dimora dell’albero commemorativo si è svolta alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti degli enti coinvolti nell’iniziativa. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Federico Basile, il Console Onorario della Repubblica Federale di Germania Nunzio Turiaco, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo e l’assessore alle Politiche ambientali e alla Transizione ecologica Liana Cannata. Presenti anche i consiglieri comunali Antonella Feminò, Paolo Alibrandi e Lino Summa, i presidenti della IV e della V Circoscrizione, rispettivamente Renato Coletta e Beatrice Belfiore, il consigliere della V Circoscrizione Giuseppe Puglisi e l’esperto del sindaco per la programmazione strategica e le società partecipate Giuseppe Laface. Per Messinaservizi Bene Comune erano presenti il presidente Vincenzo Ciraolo, il direttore generale Salvo Puccio e il componente del Consiglio di amministrazione Giovanni Scopelliti.

Il sindaco Basile: “Messina non dimentica chi le è stato vicino”

Nel corso della cerimonia, il sindaco Federico Basile ha sottolineato il valore storico e simbolico dell’iniziativa, richiamando in particolare la solidarietà ricevuta dalla città dopo il terremoto del 1908. “Il legame con la Germania appartiene alla storia di Messina, non soltanto per le relazioni diplomatiche e commerciali che si sono sviluppate nel tempo, ma anche per la solidarietà ricevuta dalla nostra città dopo il terremoto del 1908 – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. Sono pagine della nostra storia che fanno parte della memoria collettiva e che abbiamo il dovere di far conoscere anche alle nuove generazioni. La scelta dell’Ambasciata tedesca di includere Messina tra i 75 luoghi di questa iniziativa ci permette oggi di ricordare quel legame attraverso un gesto concreto, destinato a rimanere nel tempo. Ringrazio l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Fondazione AlberItalia e il Console Onorario Nunzio Turiaco per questa donazione. Abbiamo voluto accogliere l’albero all’Agorà dello Stretto, uno spazio restituito ai cittadini, perché il significato di questa amicizia possa essere conosciuto e condiviso anche da chi frequenterà questo luogo negli anni a venire. Messina non dimentica chi le è stato vicino e vuole continuare a rafforzare i rapporti con la Germania, attraverso nuove occasioni di dialogo e collaborazione tra le nostre comunità”. La scelta dell’Agorà dello Stretto risponde quindi alla volontà di collocare il simbolo dell’amicizia tra Messina e la Germania in uno spazio pubblico destinato alla frequentazione quotidiana dei cittadini, affinché la memoria di questo rapporto possa essere trasmessa anche alle nuove generazioni.

Il Console Nunzio Turiaco e la storia dei rapporti tra Messina e il popolo tedesco

Un ruolo importante nel percorso che ha portato alla selezione di Messina è stato svolto dal Console Onorario della Repubblica Federale di Germania Nunzio Turiaco, che ha richiamato l’attenzione dell’Ambasciata sul particolare rapporto storico tra la città dello Stretto e il popolo tedesco. “Nei contatti con l’Ambasciata di Germania ho voluto richiamare l’attenzione sul particolare legame storico che unisce Messina al popolo tedesco, affinché anche la nostra città potesse essere presa in considerazione nell’ambito di questa iniziativa – ha evidenziato il Console Onorario Nunzio Turiaco –. Una storia che precede la stessa unificazione tedesca, con la presenza consolare prussiana e bavarese, e che nel tempo si è sviluppata attraverso rapporti commerciali, legami familiari e importanti testimonianze di solidarietà. La scelta dell’Ambasciata di includere Messina tra i 75 luoghi del progetto rappresenta per me una grande soddisfazione e un augurio per il futuro dell’amicizia tra i nostri due Paesi”. Le parole del Console evidenziano come l’iniziativa rappresenti non soltanto una commemorazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Germania, ma anche il riconoscimento di una storia che coinvolge direttamente la comunità messinese.

L’Agorà dello Stretto diventa un luogo di memoria e amicizia internazionale

La cerimonia si è svolta nell’Agorà dello Stretto, lo spazio pubblico realizzato nell’area dell’ex Fiera di Messina attraverso gli interventi di riqualificazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e recentemente restituito alla fruizione dei cittadini. La scelta di questo luogo assume un significato particolare, perché lega la memoria storica della città a un’area riqualificata e destinata a diventare punto di incontro e condivisione. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, ha evidenziato proprio questo aspetto: “L’Agorà dello Stretto è nata per restituire alla città uno spazio aperto sul mare, accessibile e destinato alla collettività – ha dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo –. Accogliere qui un’iniziativa che celebra i rapporti storici tra Italia e Germania significa arricchire questo luogo di un ulteriore valore. La riqualificazione degli spazi pubblici acquista pieno significato quando questi tornano a essere vissuti e diventano luoghi di incontro, memoria e condivisione”.

Un Ficus rubiginosa per ricordare l’amicizia tra Messina e Germania

L’albero commemorativo scelto per Messina è un esemplare di Ficus rubiginosa, una specie sempreverde caratterizzata da una chioma folta. La pianta è stata acquistata da Fondazione AlberItalia ETS per il Comune di Messina e messa a dimora da Messinaservizi Bene Comune, che si occuperà della sua cura nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione del verde pubblico dell’area. Il Ficus è stato collocato nell’area a prato dell’Agorà dello Stretto, nei pressi della fontana e in prossimità delle panchine, in una posizione che gli consentirà di avere lo spazio necessario per crescere e svilupparsi nel tempo. La cerimonia è stata realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Messina e di Messinaservizi Bene Comune. Accanto all’albero è stata installata una targa commemorativa dedicata al progetto “75 alberi per 75 luoghi”, dotata di un QR code che rimanda alla pagina ufficiale dell’iniziativa e alla mappa interattiva delle località coinvolte. Attraverso questo collegamento sarà possibile conoscere le storie e le motivazioni che hanno portato alla selezione dei diversi luoghi italiani.

Giornata Nazionale degli Alberi, Cannata: “proteggere il patrimonio arboreo”

Accanto al valore storico e diplomatico, l’iniziativa assume anche un’importante dimensione ambientale, sottolineata dall’assessora alle Politiche ambientali e alla Transizione ecologica Liana Cannata. La messa a dimora del Ficus coincide infatti con la Giornata Nazionale degli Alberi, ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione sul ruolo del patrimonio arboreo nella tutela dell’ambiente e nella qualità della vita urbana. “La Giornata Nazionale degli Alberi ci ricorda quanto il verde sia importante per la qualità della vita nelle nostre città. Gli alberi contribuiscono alla biodiversità, alla qualità dell’aria e alla vivibilità degli spazi urbani. Celebrare questa giornata con una nuova messa a dimora, che porta con sé anche un importante significato storico, è un’occasione per richiamare l’attenzione sul valore del patrimonio arboreo e sulla responsabilità collettiva di proteggerlo e prendercene cura”. La piantumazione rappresenta dunque un gesto che unisce il ricordo di una storia condivisa all’impegno per la valorizzazione degli spazi verdi cittadini.

Messina più verde: da lunedì 23 novembre parte il programma per 548 nuovi alberi

La cerimonia dell’Agorà dello Stretto ha offerto anche l’occasione per anticipare il nuovo programma di piantumazione degli alberi a Messina, che entrerà nella sua fase operativa lunedì 23 novembre. Il piano di Messinaservizi Bene Comune prevede la messa a dimora di 548 nuovi alberi entro febbraio 2027, nell’ambito di una programmazione più ampia che proseguirà fino al 2030. L’intervento rappresenta un nuovo impegno per l’incremento e la gestione del patrimonio arboreo cittadino. La messa a dimora del Ficus rubiginosa diventa così anche il simbolo dell’avvio di una nuova fase di interventi sul verde pubblico.

A sottolinearlo è il presidente di Messinaservizi Bene Comune, Vincenzo Ciraolo: “Con l’albero piantato oggi diamo simbolicamente il via alla nuova stagione di interventi che prenderà concretamente avvio lunedì – ha evidenziato il presidente di Messinaservizi Bene Comune Vincenzo Ciraolo –. È significativo che tutto cominci con un albero che racconta una storia di amicizia e solidarietà. Piantare un albero significa compiere una scelta per il futuro, assumersi un impegno nei confronti della città e delle generazioni che verranno. È con questo spirito che, insieme all’Amministrazione comunale, portiamo avanti un programma che vuole rendere Messina sempre più verde, accogliente e attenta alla qualità della vita dei suoi cittadini. Ogni nuovo albero sarà parte di questo impegno”.

Il piano di Messinaservizi fino al 2030: cronoprogramma, manutenzione e monitoraggio digitale

A illustrare nel dettaglio gli aspetti organizzativi del nuovo programma è stato il direttore generale di Messinaservizi Bene Comune, Salvo Puccio, che ha confermato l’avvio degli interventi a partire dal 23 novembre. La programmazione non si limiterà alla piantumazione dei nuovi esemplari, ma comprenderà anche una serie di attività preliminari e successive necessarie a garantirne la corretta crescita. Il piano prevede infatti l’individuazione delle aree e delle specie arboree, la preparazione delle sedi di impianto, le verifiche tecniche e le attività di manutenzione e monitoraggio. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’utilizzo di strumenti digitali per la gestione del patrimonio arboreo, con l’obiettivo di organizzare e seguire gli interventi nel tempo.

“Da lunedì 23 novembre prenderà avvio la fase operativa del programma di messa a dimora, che prevede 548 nuovi alberi entro febbraio 2027, nell’ambito di una pianificazione che prosegue fino al 2030. Abbiamo definito un cronoprogramma degli interventi, individuando le aree, le specie arboree e le attività necessarie alla messa a dimora. Il lavoro comprende anche le verifiche preliminari, la preparazione delle sedi, la manutenzione e il monitoraggio successivo, supportati da strumenti digitali per la gestione del patrimonio arboreo. La programmazione ci permette di intervenire con metodo e di creare le condizioni affinché ogni nuovo albero possa crescere correttamente nel tempo. Questo Ficus rubiginosa potrà inoltre essere il primo di una serie di ulteriori piante da mettere a dimora proprio qui, all’Agorà dello Stretto, per arricchire progressivamente il patrimonio verde di questo spazio pubblico”. Le parole di Puccio delineano quindi un programma che guarda non soltanto all’aumento del numero di alberi presenti in città, ma anche alla loro gestione nel medio e lungo periodo.