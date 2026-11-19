L’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina compie 150 anni. Un anniversario significativo per la storia scientifica della città dello Stretto, che nel 2026 celebra il secolo e mezzo trascorso dal 1876, anno di riferimento per la fondazione dell’Osservatorio. Per presentare le iniziative dedicate a questa importante ricorrenza è stata organizzata una conferenza stampa venerdì 20 novembre 2026, alle ore 10:00, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina.

Messina, 150 anni di osservazioni meteorologiche e geodinamiche

La ricorrenza del 150° anniversario, dal 1876 al 2026, rappresenta un’occasione per richiamare l’attenzione sul valore storico e scientifico dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina. Le discipline richiamate dalla denominazione dell’istituzione, la meteorologia e la geodinamica, riguardano due ambiti fondamentali per la conoscenza dei fenomeni naturali: lo studio dell’atmosfera e delle sue condizioni, da una parte, e l’analisi dei processi dinamici della Terra, dall’altra. Il traguardo dei 150 anni offre quindi l’opportunità di valorizzare il rapporto tra Messina e la ricerca scientifica, attraverso la ricostruzione di una storia che attraversa tre secoli, dall’Ottocento ai giorni nostri. Le iniziative previste per l’anniversario saranno illustrate durante la conferenza stampa del 20 novembre, appuntamento che darà modo di conoscere i contenuti e le modalità delle celebrazioni.