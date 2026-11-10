Messina, cede la pavimentazione del nuovo parco Agorà mentre camminano dei bambini: il PRI chiede verifiche urgenti

Preoccupazione a Messina per le condizioni del nuovo parco Agorà, recentemente consegnato alla cittadinanza. A sollevare il caso è Angelo Toscano, segretario cittadino del Partito Repubblicano Italiano (PRI), che denuncia il cedimento di una parte della pavimentazione mentre alcuni bambini stavano passeggiando nell’area insieme alla madre. Secondo quanto riferito da Toscano, “l’episodio sarebbe stato documentato proprio dalla donna, che ieri aveva accompagnato i figli al parco. Fortunatamente non si sarebbero registrate conseguenze, ma l’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza di uno spazio pubblico inaugurato da poco e destinato anche alle famiglie”.

La denuncia del PRI: “le immagini che arrivano dal nuovo parco Agorà sono sconcertanti”

“Le immagini che arrivano dal nuovo parco Agorà sono sconcertanti. Non è trascorso che pochissimo tempo dalla consegna del nuovo parco Agorà alla cittadinanza e già emerge la fragilità di un’opera sbandierata come modello di riqualificazione urbana. Una mamma, che ieri aveva accompagnato i propri figli per una passeggiata, ha documentato il cedimento di una parte della pavimentazione proprio mentre i bambini vi stavano camminando sopra. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze, ma il rischio corso è evidente. Ci chiediamo come sia possibile che un’opera appena realizzata presenti già problemi di questa natura. Le inaugurazioni e gli annunci non bastano: un’opera pubblica deve essere innanzitutto sicura e funzionale. Non si può trasformare uno spazio destinato alle famiglie in una fonte di preoccupazione. Non si può parlare di “rigenerazione urbana” se poi bastano i passi di una famiglia per far saltare la pavimentazione, esponendo i cittadini a reali pericoli. I parchi pubblici devono essere spazi sicuri, protetti e a misura di bambini, non percorsi ad ostacoli insidiosi”, sottolinea la nota.

Parco Agorà, chieste verifiche tecniche e interventi di messa in sicurezza

Alla luce dell’episodio segnalato, il PRI di Messina chiede all’Amministrazione comunale di intervenire tempestivamente per verificare le condizioni del parco e prevenire eventuali situazioni di pericolo per i frequentatori, in particolare per i bambini. “Il PRI di Messina chiede all’Amministrazione comunale un’immediata verifica tecnica dell’intera struttura, la messa in sicurezza delle parti interessate e l’accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità. La città ha bisogno di opere realizzate a regola d’arte e sicure per i cittadini soprattutto quando in gioco c’è l’incolumità dei bambini”. La segnalazione riporta dunque l’attenzione sulla sicurezza e sulla qualità degli interventi di riqualificazione urbana a Messina. Resta da accertare la causa del cedimento denunciato e verificare se siano necessari interventi sulle altre porzioni della pavimentazione del nuovo parco Agorà.