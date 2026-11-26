Il Consorzio per le Autostrade Siciliane informa che, per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e ripristino della pavimentazione stradale lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità (Ordinanza n. 92/2026). Nel dettaglio, dalle ore 07:00 di lunedì 30 novembre alle ore 20:00 di mercoledì 2 dicembre 2026, sarà chiusa al traffico la carreggiata di valle (direzione Messina) nel tratto compreso tra il km 4+165 e il km 0+850, ovvero nel tratto in avvicinamento alla Barriera di Messina Sud – Tremestieri.

Per garantire la continuità della circolazione, sarà contestualmente istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata di monte (direzione Catania). Sul tratto interessato dal cantiere vigeranno il limite massimo di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso. “Si invita l’utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata in loco e a moderare la velocità in prossimità della barriera e delle aree di lavoro”, rimarca il Cas.