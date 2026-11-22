Una giornata dedicata alla tutela del Mediterraneo, alla formazione dei giovani e alla valorizzazione delle Aree Marine Protette, nel ricordo di una delle più importanti operazioni internazionali di disinquinamento marino. Lunedì 23 novembre, a Messina, Castalia Consorzio Stabile promuove due appuntamenti all’ex Chiesa di Santa Maria degli Alemanni, coinvolgendo studenti, esperti del settore ambientale, rappresentanti delle istituzioni e responsabili delle aree protette. L’iniziativa si inserisce nel percorso dedicato al ventesimo anniversario della Missione Bahar, l’operazione condotta nel 2006 sulle coste del Libano per fronteggiare il grave inquinamento provocato dal bombardamento della centrale elettrica di Jieh. La giornata prevede un incontro con gli studenti alle ore 10, seguito dalla visita a bordo di un’unità navale antinquinamento nel porto di Messina, e una tavola rotonda alle ore 15 sulle prospettive di tutela e sviluppo sostenibile delle comunità costiere. Gli appuntamenti sono stati confermati nonostante l’annullamento delle celebrazioni istituzionali originariamente previste per il 23 e 24 novembre alla Camera di Commercio, la cui sede è stata resa inagibile da un grave incendio. Una scelta con cui Castalia intende mantenere vivo il legame con la città e proseguire le attività di sensibilizzazione ambientale rivolte soprattutto alle nuove generazioni.

Missione Bahar, vent’anni fa la partenza da Messina verso il Libano

Il legame tra Messina e la Missione Bahar risale al 12 settembre 2006, quando dal porto cittadino partirono il pattugliatore CP 905 “Peluso” della Guardia Costiera e la nave “Tito” della flotta Castalia, diretti verso le coste libanesi per contribuire alle operazioni di disinquinamento successive al bombardamento della centrale elettrica di Jieh. L’attacco aveva provocato un grave sversamento di idrocarburi in mare, dando origine a una delle più significative emergenze ambientali che hanno interessato il Mediterraneo. L’operazione internazionale rappresentò un esempio di collaborazione nella risposta a una crisi ambientale, attraverso l’impiego di mezzi e professionalità specializzate nel contrasto dell’inquinamento marino. A vent’anni di distanza, Castalia ha scelto di ricordare quell’esperienza attraverso iniziative che collegano la memoria della missione alle sfide attuali della protezione degli ecosistemi marini. Le celebrazioni istituzionali inizialmente programmate presso la Camera di Commercio sono state annullate a causa dell’incendio che ha reso inagibile la sede camerale, ma il Consorzio ha deciso di confermare gli incontri dedicati agli studenti e alle Aree Marine Protette. La manifestazione assume così anche il significato di un’iniziativa di vicinanza alla comunità messinese, valorizzando il ruolo della città nelle attività marittime e nella cooperazione per la salvaguardia del Mediterraneo.

Alle 10 gli studenti incontrano gli esperti: il mare come opportunità di lavoro

Il primo appuntamento è previsto alle ore 10 presso l’ex Chiesa di Santa Maria degli Alemanni, con l’incontro “Il mare è il nostro futuro – Conoscerlo, rispettarlo e proteggerlo può diventare anche il nostro lavoro”. Protagonisti saranno gli studenti degli istituti superiori Minutoli, Verona Trento e Jaci-Duilio, coinvolti in un percorso di approfondimento sulle opportunità professionali legate alla ricerca scientifica, alla sicurezza marittima e alla protezione dell’ambiente. L’iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Messina, Federico Basile, del comandante della Capitaneria di Porto, Luciano Pischedda, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, e dell’amministratore delegato di Castalia, Carmelo Barone. All’iniziativa è prevista anche la partecipazione del professor Piero La Tona, consulente della Città Metropolitana di Messina. Il programma proseguirà con un confronto moderato dal giornalista Massimo Maria Amorosini, al quale prenderanno parte Stefano Casu, del Centro Coordinamento Nazionale e responsabile Innovation Technology di Castalia, Tania Dolce, biologa marina e ricercatrice del CoNISMa, e Irene Di Girolamo, biologa ed ex dirigente tecnico-scientifica del Ministero dell’Ambiente. L’incontro sarà organizzato come un dialogo interattivo, durante il quale gli studenti potranno rivolgere domande direttamente agli esperti e approfondire i principali rischi ambientali, le tecniche di prevenzione e contrasto degli inquinamenti e i percorsi formativi necessari per lavorare nel settore marittimo.

Alle 12 la visita nel porto di Messina a bordo di una nave antinquinamento

Uno dei momenti più significativi della giornata sarà la visita a bordo di un’unità della flotta antinquinamento Castalia, prevista alle ore 12 nel porto di Messina. Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere direttamente il lavoro degli equipaggi impegnati nelle attività di protezione del mare, osservando le attrezzature utilizzate durante gli interventi e approfondendo le modalità operative adottate per affrontare le emergenze ambientali. L’esperienza permetterà ai ragazzi di collegare le conoscenze acquisite durante l’incontro della mattinata alle attività svolte concretamente dagli operatori del settore, comprendendo il ruolo delle competenze tecniche e scientifiche nella salvaguardia dell’ambiente marino. La visita rappresenterà inoltre un’occasione di orientamento verso le professioni legate all’economia del mare, comparto particolarmente importante per una città come Messina, la cui storia e le cui attività economiche sono strettamente connesse alla navigazione, alla portualità e al Mediterraneo. L’obiettivo è mostrare ai giovani come la tutela ambientale possa trasformarsi anche in un percorso di studio e in una prospettiva professionale, favorendo una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dalla ricerca, dalla sicurezza marittima e dai servizi specializzati nel contrasto dell’inquinamento.

Alle 15 il confronto sulle Aree Marine Protette e sul futuro delle comunità costiere

Il secondo appuntamento si svolgerà alle ore 15, sempre presso l’ex Chiesa di Santa Maria degli Alemanni, con la tavola rotonda “Proteggere il mare, valorizzare i territori”, dedicata al ruolo delle Aree Marine Protette nella conservazione della biodiversità, nella ricerca scientifica e nello sviluppo sostenibile delle comunità costiere. Il confronto, moderato da Massimo Maria Amorosini, riunirà rappresentanti di diverse realtà impegnate nella gestione e valorizzazione degli ecosistemi marini. Interverranno Gianfranco Mazza, responsabile scientifico dell’Area Marina Protetta del Plemmirio; Giovanni Mangano, presidente dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo; Giuseppe Pagoto, presidente dell’Area Marina Protetta Isole Egadi e sindaco di Favignana; Giuseppe Molino, presidente dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi; Davide Bruno, presidente dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica; Andrea Biddittu, biologo del Parco Nazionale Isola di Pantelleria; e Marco Mastriani, coordinatore territoriale di Federparchi Sicilia. È inoltre previsto il collegamento da remoto di Luca Santini, presidente nazionale di Federparchi Europarc Italia. La tavola rotonda offrirà l’occasione per mettere a confronto esperienze territoriali differenti, affrontando le difficoltà operative delle aree protette, la necessità di rafforzare le risorse disponibili e le opportunità legate al turismo sostenibile, alla ricerca e al coinvolgimento delle comunità locali.

Ripristino della natura e cooperazione nel Mediterraneo, le sfide delle aree protette

Tra i temi al centro della discussione pomeridiana figura anche il Piano nazionale di ripristino della natura, previsto dal Regolamento europeo sul ripristino della natura, con particolare attenzione al contributo che i Parchi e le Aree Marine Protette potranno offrire al recupero degli ecosistemi degradati. Il confronto riguarderà le prospettive di intervento per la tutela della biodiversità e la necessità di sviluppare strategie capaci di conciliare la conservazione ambientale con le attività economiche delle comunità costiere. Un ulteriore argomento sarà rappresentato dalla collaborazione tra le aree protette italiane e quelle degli altri Paesi del Mediterraneo, considerata fondamentale per affrontare problemi ambientali che non possono essere circoscritti ai confini nazionali. La salvaguardia del mare richiede infatti forme di cooperazione scientifica, sistemi di prevenzione e capacità di intervento condivise, soprattutto in presenza di fenomeni di inquinamento e di pressioni crescenti sugli ecosistemi. In questo contesto, la giornata organizzata da Castalia intende favorire il dialogo tra istituzioni, operatori specializzati e responsabili delle aree protette, promuovendo una visione della tutela ambientale strettamente collegata alla valorizzazione dei territori e alle opportunità offerte dall’economia del mare.

Castalia conferma gli eventi nonostante l’incendio alla Camera di Commercio

La decisione di mantenere gli appuntamenti del 23 novembre, pur dopo l’annullamento delle celebrazioni istituzionali previste alla Camera di Commercio, rappresenta un segnale della volontà di Castalia Consorzio Stabile di dare continuità al rapporto con Messina e alle attività di sensibilizzazione sulla protezione del Mediterraneo. La presenza dei rappresentanti del Comune, della Capitaneria di Porto e dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori del settore per affrontare le sfide legate alla salvaguardia dell’ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e allo sviluppo delle attività portuali. Il ricordo della Missione Bahar diventa così il punto di partenza per una riflessione che guarda al futuro, mettendo al centro la formazione dei giovani, la ricerca scientifica e la valorizzazione delle Aree Marine Protette. Le iniziative della mattina e del pomeriggio intendono mostrare come la tutela del mare rappresenti non soltanto una responsabilità ambientale, ma anche un’opportunità per lo sviluppo delle comunità costiere e per la creazione di nuove professionalità. Un messaggio che parte da Messina, città profondamente legata alla storia del Mediterraneo, e richiama la necessità di investire nella conoscenza e nella cooperazione per proteggere un patrimonio naturale ed economico condiviso.