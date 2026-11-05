Messina, caro carburanti: rinviata in consiglio comunale la mozione sul trasporto pubblico gratuito per un mese

Il Consiglio comunale di Messina tornerà a discutere della proposta di introdurre un mese di trasporto pubblico gratuito e di potenziare straordinariamente il servizio alla luce dell’emergenza legata al rincaro dei carburanti e alla sospensione del tram. Nel corso della seduta consiliare, il consigliere comunale Marcello Scurria ha ottenuto il rinvio della mozione intitolata “Emergenza rincaro carburanti e sospensione del tram – Richiesta urgente di un mese di trasporto pubblico gratuito e potenziamento straordinario del servizio”.

Messina, rinviata la discussione sulla gratuità del trasporto pubblico

La mozione pone al centro del confronto politico cittadino due questioni che riguardano la mobilità a Messina: l’aumento dei costi dei carburanti e le conseguenze della sospensione del servizio tranviario. La proposta prevede la richiesta di un mese di gratuità del trasporto pubblico, accompagnata da un potenziamento straordinario del servizio, con l’obiettivo di affrontare le criticità richiamate nel documento consiliare. La discussione non si è conclusa nella seduta odierna. Su iniziativa del consigliere Scurria, infatti, l’esame della mozione è stato rinviato.