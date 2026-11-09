Messina, caos sulla A20: statale 113 paralizzata dal traffico, lunghe code e incidente con feriti in galleria

Traffico completamente congestionato sulla Statale 113 e pesanti ripercussioni sulla viabilità nella fascia tirrenica della provincia di Messina. La chiusura di un tratto dell’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Messina, sta provocando gravi disagi alla circolazione tra Rometta, Saponara Marittima e Villafranca Tirrena, dove sin dalle prime ore della mattinata si registrano lunghe code e rallentamenti. Il blocco autostradale, disposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) per consentire urgenti interventi di messa in sicurezza sul viadotto Fiorentino, ha comportato il trasferimento del traffico sulla viabilità ordinaria. La Statale 113 si trova così a dover assorbire un volume di veicoli particolarmente elevato, con conseguenze sulla circolazione nei centri abitati attraversati dall’arteria. Una situazione già difficile, ulteriormente complicata da un incidente stradale con feriti avvenuto all’interno della galleria Rometta, lungo l’autostrada A20 in direzione Messina, che ha richiesto l’intervento dei soccorritori.

Autostrada A20 chiusa tra Rometta e Villafranca: traffico riversato sulla Statale 113

All’origine dei disagi c’è la chiusura della carreggiata autostradale in direzione Messina tra gli svincoli di Rometta e Villafranca Tirrena, stabilita dal Cas per effettuare lavori urgenti di messa in sicurezza sul viadotto Fiorentino. Il provvedimento ha costretto gli automobilisti diretti verso Messina a utilizzare la Strada Statale 113, determinando un considerevole aumento del traffico lungo un’arteria che attraversa diversi centri abitati. Le conseguenze si sono manifestate fin dalle prime ore della mattinata, quando il flusso dei veicoli ha provocato la formazione di code e rallentamenti particolarmente consistenti. Le maggiori criticità si concentrano nei territori di Villafranca Tirrena, Saponara Marittima e Rometta, dove la circolazione risulta fortemente rallentata a causa della presenza contemporanea di automobili e mezzi pesanti provenienti dall’autostrada.

Pendolari e studenti bloccati nel traffico: disagi per i pullman diretti alle scuole

Le ripercussioni più pesanti riguardano soprattutto chi utilizza quotidianamente la viabilità tirrenica per raggiungere il luogo di lavoro o gli istituti scolastici. Tra le persone maggiormente penalizzate figurano i pendolari e numerosi studenti, rimasti bloccati a bordo dei pullman di linea durante il tragitto verso le scuole. La congestione della Statale 113 sta infatti rendendo particolarmente difficoltosi gli spostamenti del trasporto pubblico, con i mezzi costretti a procedere lentamente all’interno delle lunghe colonne di traffico. Una situazione che coinvolge non soltanto gli automobilisti provenienti dall’autostrada, ma anche i residenti dei centri attraversati dalla statale, alle prese con difficoltà negli spostamenti quotidiani.

Vigili urbani in strada per gestire la viabilità tra Rometta e Villafranca Tirrena

Per affrontare le criticità della circolazione sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale, impegnate nel presidio dei punti più problematici della Statale 113. Gli agenti stanno cercando di regolare il passaggio dei veicoli e di agevolare la circolazione nei nodi stradali maggiormente congestionati. Il compito risulta tuttavia particolarmente complesso a causa dell’elevato numero di automobili e mezzi pesanti che si stanno riversando sulla viabilità ordinaria. La chiusura del tratto autostradale continua dunque a determinare ripercussioni significative sulla mobilità della zona tirrenica messinese, con rallentamenti che interessano più centri abitati.

Incidente nella galleria Rometta sulla A20: feriti e intervento dei soccorritori

Ad aggravare ulteriormente una mattinata già segnata da forti difficoltà per gli automobilisti è stato un incidente stradale con feriti all’interno della galleria Rometta, lungo l’autostrada A20. Il sinistro si è verificato al chilometro 25+100, sulla carreggiata in direzione Palermo-Messina, rendendo necessario l’intervento dei mezzi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane e la squadra V957 dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto. I soccorritori sono stati impegnati nelle operazioni di assistenza e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della carreggiata. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul numero delle persone ferite, sulle loro condizioni o sulla dinamica dell’incidente.